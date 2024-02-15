Ещё один экс-зам Сергиенко рассказал о выдаче разрешений по АЗС и школы на 1100 мест

Так, данные объекты по норме подлежали государственной экспертизе и строительному надзору. АЗГС по своему статусу являются опасными производственными объектами, поэтому они требовали обязательной экспертизы. Специалистами административного органа проверяется наличие необходимых документов. По автозаправочным станциям, утверждает Ильяев, всё было в порядке. Основания для отказа не выявили, а мотивированное мнение для этого подготовил некий Черных. Также по данным объектам Александр Сергиенко с просьбами не обращался.