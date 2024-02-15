Ещё один экс-зам Сергиенко рассказал о выдаче разрешений по АЗС и школы на 1100 мест

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Степан Ильяев в зале суда рассказал, что на данный момент работает замдиректора в ООО «М.Градо». С 2020 года и по начало 2021 года состоял на должности директора МАУ «Научно-техническое архитектурное бюро», а с мая 2021 года являлся заместителем по строительству главы администрации Старого Оскола. В обязанности входило курирование направлений, связанных с транспортом, градостроительством и архитектурой.
ООО «Оптнефтегаз» ему известно по общегородским сведениям. С Владимиром Глазкрицким знаком:
«Несколько раз в городе мы встречались просто случайно. И несколько раз — по его объектам. По-моему, по газовым заправкам на территории Старооскольского городского округа».
Исходя из служебных обязанностей, свидетель подписывал разрешение на их ввод в эксплуатацию в мкр. Майском.
«Выдача разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию регламентирована Градостроительным кодексом. В соответствии с ним разработаны внутренние документы предоставления муниципальной услуги. Согласно этому регламенту, занимается подготовкой документов управление архитектуры и строительства».
Степан Ильяев, бывший заместитель по строительству главы администрации Старого Оскола
Так, данные объекты по норме подлежали государственной экспертизе и строительному надзору. АЗГС по своему статусу являются опасными производственными объектами, поэтому они требовали обязательной экспертизы. Специалистами административного органа проверяется наличие необходимых документов. По автозаправочным станциям, утверждает Ильяев, всё было в порядке. Основания для отказа не выявили, а мотивированное мнение для этого подготовил некий Черных. Также по данным объектам Александр Сергиенко с просьбами не обращался.
Рассказал свидетель и о школе на 1100 мест в Старом Осколе. По ней Степан Ильяев также подписывал разрешения, а Черных — составлял мотивированное мнение. Как пояснил свидетель, и по данному объекту «ничего необычного не было». Он также подлежал проверке госстройнадзором.
Однако, согласно протоколу допроса, Ильяев говорил, «что не исключает того, что Сергиенко мог обращаться к нему» по вопросу АЗС на Майской, 12. Точно он не помнит. В ответ на это мужчина заявил:
«С Сергиенко я общался по многим рабочим вопросам. Его интересовало всё и всегда, как главу города».
Напомним, что в суде выступал и Олег Медведев, который раньше также числился заместителя Александра Сергиенко по строительству. Сегодня он занимает должность главы администрации Яковлевского городского округа. Свидетель поделился опытом своего участия в работах по строительству Глазкрицким и Гринякиным в Старом Осколе.