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Posted Вчера, 15:05

Published Вчера, 15:05

Modified Вчера, 16:13

Updated Вчера, 16:13

Больница

Число раненных при атаке на Белгород увеличилось до 20: четверых отправят в Москву

15 февраля 2024, 15:05
Фото: 1MI
Больница

Четверых пострадавших при атаке на Белгород отправят на лечение в Москву

Из общего количества 16 человек госпитализированы, четверых отпустили на амбулаторное лечение. Некоторых раненых отправят в Москву, сообщают СМИ со ссылкой на федеральное ведомство.

Количество пострадавших при обстреле Белгорода мирных жителей выросло до 20. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на федеральный Минздрав, госпитализировано 16 человек. Ещё четверых отпустили домой — на амбулаторное лечение.

Известно, что четверых раненых решено отвезти на дальнейшее лечение в Москву. Двое из указанных пациентов — дети.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших. По информации губернатора, пострадали четверо несовершеннолетних. Двоих отпустили домой после оказания медпомощи. Один ребёнок, по словам детского омбудсмена РФ, оставался в тяжёлом состоянии.

Погибли в результате атаки шесть человек. Одна из жертв — годовалая девочка.

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