Число раненных при атаке на Белгород увеличилось до 20: четверых отправят в Москву

Posted Вчера, 15:05
Published Вчера, 15:05
Modified Вчера, 16:13
Updated Вчера, 16:13
Количество пострадавших при обстреле Белгорода мирных жителей выросло до 20. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на федеральный Минздрав, госпитализировано 16 человек. Ещё четверых отпустили домой — на амбулаторное лечение.
Известно, что четверых раненых решено отвезти на дальнейшее лечение в Москву. Двое из указанных пациентов — дети.
Ранее сообщалось о 17 пострадавших. По информации губернатора, пострадали четверо несовершеннолетних. Двоих отпустили домой после оказания медпомощи. Один ребёнок, по словам детского омбудсмена РФ, оставался в тяжёлом состоянии.
Погибли в результате атаки шесть человек. Одна из жертв — годовалая девочка.