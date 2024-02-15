Буцаев: С 2025 года в России вводится система учета вторсырья для производителей

Российский экологический оператор и Минпромторг разработали четыре отраслевые программы совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерством сельского хозяйства РФ. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев уточнил, что к 2030 году доля вторичных ресурсов в производственном сырье должна составлять от 34 процентов в промышленном секторе, от 50 процентов в аграрном секторе и от 40 процентов в строительстве. В настоящее время ведется работа по созданию системы государственного статистического наблюдения за использованием вторичного сырья, которую российские производители будут применять с 2025 года.