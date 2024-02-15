Буцаев: С 2025 года в России вводится система учета вторсырья для производителей

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:03
В рамках программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве» компании, которые занимаются производством вторичного сырья или используют его в производственном процессе, должны будут ежегодно предоставлять соответствующие данные в Минпромторг, пишет 56orb.ru.
Российский экологический оператор и Минпромторг разработали четыре отраслевые программы совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерством сельского хозяйства РФ. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев уточнил, что к 2030 году доля вторичных ресурсов в производственном сырье должна составлять от 34 процентов в промышленном секторе, от 50 процентов в аграрном секторе и от 40 процентов в строительстве. В настоящее время ведется работа по созданию системы государственного статистического наблюдения за использованием вторичного сырья, которую российские производители будут применять с 2025 года.
Также Российский экологический оператор и Минпромторг разрабатывают перечень конкретных товаров и материалов для этой системы. Он основан на Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности, утвержденном Росстандартом в декабре 2023 года. Таким образом, учет вторичных ресурсов будет вести гораздо проще.
Директор по технологиям Российского экологического оператора Олег Шияновский сообщил, что Росстат уже утвердил форму федерального статистического наблюдения. После ее внедрения отрасль обращения с отходами сможет вести актуальную статистику использования вторсырья в производстве и собирать данные об объемах применения вторичных ресурсов в России.