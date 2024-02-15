Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Белгородских родителей не пустят в школы на время ожидания детей с допзанятий

Белгородских родителей не пустят в школы на время ожидания детей с допзанятий

15 февраля 2024, 12:39
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин. Он отметил, что разрешить всем желающим ожидать своих детей по окончанию занятий в образовательных организациях нецелесообразно.
Сюжет
Дети

На сегодняшний день родителей, которые ожидают своих детей с дополнительных занятий, не пускают в школы. Поэтому люди интересуются, будет ли изменён порядок и допустят ли родителей внутрь помещений.

Милёхин отметил, что меры безопасности, которые ограничивают наличие взрослых, не относящихся к реализации учебно-воспитательного процесса, себя оправдали.

Комфортнее и безопаснее было бы ожидать ребёнка в школе, но вместе с тем взрослые, которые не имеют отношения к учебно-воспитательному процессу, находиться на территории школ не могут.
Андрей Милёхин

Чиновник добавил, что на данный момент разрешить всем желающим ожидать своих детей по окончанию занятий в образовательных организациях нецелесообразно. Это противоречит мерам безопасности.

После истории с бандой на белгородских учеников заведут карты рисков
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области 122 тысячи учеников изучают основы ITБелгородская делегация поедет в Донецк изучать вопросы безопасности школВ мэрии ответили, появятся ли велопарковки у ремонтируемых школ в Белгороде
#Дети#Родители#Школы#Порядок#Белгород#Кристина Семенчук#Меры безопасности#Ожидание#Дополнительные занятия#Региональный министр образования
Подпишитесь
Годовалая девочка погибла в Белгороде после ракетной атаки ВСУ
Сегодня, 13:28
В Белгороде после взрывов оцепили двор многоэтажки рядом со школой
Сегодня, 11:47
Стало известно имя ещё одной погибшей при атаке ВСУ в Белгороде
Сегодня, 13:53
Атаку на Белгород назвали терактом. Вопрос об обстреле вновь обсудят в ООН
Сегодня, 11:44
«Привет» от Белграда? По Белгороду могли ударить сербскими ракетами
Сегодня, 12:30
Школа пострадала при атаке ВСУ на Белгород
Сегодня, 12:15