Белгородских родителей не пустят в школы на время ожидания детей с допзанятий

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
На сегодняшний день родителей, которые ожидают своих детей с дополнительных занятий, не пускают в школы. Поэтому люди интересуются, будет ли изменён порядок и допустят ли родителей внутрь помещений.
Милёхин отметил, что меры безопасности, которые ограничивают наличие взрослых, не относящихся к реализации учебно-воспитательного процесса, себя оправдали.
Комфортнее и безопаснее было бы ожидать ребёнка в школе, но вместе с тем взрослые, которые не имеют отношения к учебно-воспитательному процессу, находиться на территории школ не могут.
Андрей Милёхин
Чиновник добавил, что на данный момент разрешить всем желающим ожидать своих детей по окончанию занятий в образовательных организациях нецелесообразно. Это противоречит мерам безопасности.