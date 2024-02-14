Взрослые не смогли договориться: как о восьмилетнем белгородце узнала вся страна

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Запутанная история всплыла в Белгородской области. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько несовершеннолетних разыскивают судебные приставы. Из официального ответа регионального ведомства следует, что с 2021 по 2023 год в исполнительном розыске в управлении находилось три ребёнка. Двоих нашли. Ещё одного мальчика ищут до сих пор. Это восьмилетний Святослав.
В ведомстве отметили, что в розыск объявили и его отца Валерия. Всё дело в том, что родители ребёнка не смогли решить, с кем будет жить несовершеннолетний. Отец забрал мальчика к себе, а мать подала иск в суд.
Журналисты Бел.Ру нашли дело. Подробных документов в нём нет, но известно, что оформили его в марте 2023 года. За это время заседания не раз переносили. В августе прошлого года иск удовлетворили частично. Затем была подана апелляционная жалоба.
Судебные приставы отметили, что в результате рассмотрения гражданского дела суд вынес решение определить место жительства ребёнка с матерью и обязал отца передать сына ей на воспитание.
На основании решения суда УФССП России по Белгородской области возбудило исполнительное производство. Но в ведомстве сообщили, что, зная о решении суда, отец скрылся вместе с сыном в неизвестном направлении.
К поиску подключились волонтёры отряда «Лиза Алерт». Они опубликовали в своих соцсетях пост. Но 22 января появилась информация, что поиск мальчика завершён.
Чтобы подробнее разобраться в ситуации, журналисты Бел.Ру связались с папой и мамой Святослава, выслушав обе стороны. Супруги развелись ещё в 2017 году. С тех пор ребёнок жил на два дома.
Как рассказал Валерий, отец мальчика, с момента развода, когда Святославу не было и трёх лет, он регулярно проводил с ним много времени, они фактически жили вместе. Мужчина утверждает, что мама уделяла ребёнку мало времени, не занималась его воспитанием и обучением.
Отсутствие должной заботы о ребёнке со стороны матери и бабушки компенсировались мной, в первую очередь, своим моральным отношением, разговорами обо всём, что волнует ребёнка. Приобретал всегда всё необходимое для него и полностью содержал, организовывал праздники, он проводил со мной много времени, у нас всегда были и есть очень душевные близкие отношения.
Валерий
В свою очередь мама Святослава, Анна, рассказала Бел.Ру, что после развода на алименты она не подавала, поскольку у мужчины якобы и так были долги.
Мне постоянно звонили коллекторы, банки, частные лица. Мне очень хотелось, чтобы Святослав общался с папой. Думала, что если подам на алименты, человек озлобится и не будет общаться с ребёнком. Святослава он брал к себе на выходные в гости. На определение места жительства ребёнка я не подавала, потому что всех всё устраивало.
Анна
После обстрелов Шебекино Анна с детьми решила переехать в Белгород — в квартиру Валерия. Сам же мужчина арендовал дом в Белгородском районе.
После я сняла квартиру в центре города, чтобы у детей были свои комнаты. Валерий иногда приезжал в гости к ребёнку, забирал его, и всегда привозил домой. В феврале он в очередной раз приехал за ребёнком. Забрать я его должна была в воскресенье.
Анна
Но в назначенный день Валерий сообщил, что Святослав хочет остаться жить с ним. На уступки он не пошёл.
Женщина обратилась в полицию, но ей ответили, что пока нет определения о месте жительства ребёнка, они ничего не могут сделать, поскольку папа имеет такие же права. В итоге Анна обратилась в органы опеки. Затем последовали судебные разбирательства и проверки контролирующих органов. Историю белгородской семьи рассказали на федеральном телевидении.
Из официального ответа правительства области Бел.Ру следует, что в минсоцзащиты заявление от мамы Святослава не поступало. От отца заявлений в ведомство также не было.
Из документов, которые имеются в распоряжении редакции Бел.Ру, следует, что Анна обращалась в управление соцзащиты населения администрации Белгородского района по вопросу устранения препятствий к общению с сыном и обследованию условий его проживания.
Из акта обследования условий проживания ребёнка (март 2023 года) следует, что фактически в доме в Белгородском районе проживало три человека: Валерий, Святослав и Екатерина, которая является сожительницей Валерия.
Дом он арендовал. В наличии были продукты питания, но без молочки и горячих блюд. Вещей тоже было мало, не было школьных учебников и рабочих тетрадей. По итогам эксперт сделала вывод, что жилищно-бытовые условия пригодны для проживания ребёнка.
Я увидела сына. Фактически ребёнок не учился. Школа шла на уступки, он выполнял домашнее задание, но коряво.
Анна
В свою очередь Валерий отметил, что до того момента, пока Святослав не начал постоянно проживать у него, домашние задания ребёнок не выполнял.
В распоряжении редакции Бел.Ру имеется справка из школы в Белгороде, в которой учился Святослав. Из неё следует (на 28 ноября 2023 года), что ребёнок с 1 сентября 2023 года занятия в гимназии не посещал.
В марте 2023 года Анна обратилась в суд с иском к Валерию, в котором попросила определить место жительства Святослава с ней, взыскать алименты и ограничить бывшего супруга в родительских правах. Валерий с требованиями не согласился.
Из материалов дела следует, что в письменном заключении органа опеки и попечительства УСЗН администрации Белгородского района содержатся выводы о целесообразности определения места жительства ребёнка с матерью.
После изучения всех доводов и материалов дела суд исковые требования Анны удовлетворил частично. Он определил место жительства Святослава с мамой и обязал Валерия передать ей ребёнка. А в ограничении мужчины в родительских правах суд отказал. В документах также было указано, что в части взыскания алиментов, а также в части возложения на Валерия обязанности передать ребёнка матери решение подлежит немедленному исполнению.
В свою очередь Валерий сообщил, что решение суда в законную силу не вступило и он подал апелляционную жалобу.
Чтобы поставить точку в этом вопросе, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в Белгородский областной суд. Из ответа следует, что решение суда не вступило в законную силу, поскольку 19 сентября 2023 года от ответчика поступила апелляционная жалоба.
Дело для рассмотрения апелляционной жалобы ответчика и частного представления прокуратуры направят в Белгородский областной суд после истечения срока для предоставления возражений.
По словам Анны, она неоднократно пыталась связаться с бывшим мужем, чтобы увидеться с ребёнком. Но мужчина на контакт не шёл, и где сейчас находится Святослав, женщина не знает.
С конца мая 2023 года я сына больше ни разу не видела. Мне только показали видео в Следственном комитете. Было видео ещё 22 января. Полиция и следственный комитет не знают, где находится мой ребёнок. Я этого тоже не знаю.
Анна
В свою очередь Валерий отметил, что мама Святослава знала о планах поехать в Воронеж, чтобы ребёнок отдохнул от обстановки и не боялся громких звуков.
Мы сообщили, что находимся и пока будем находиться в Воронеже, подтверждений фактов честности предоставленной информации более чем хватает во всех смыслах, начиная с фото.
Валерий
На данный момент, как рассказал Валерий журналистам Бел.Ру, он написал заявление в МВД о привлечении бывшей супруги к уголовной ответственности за клевету и ложные доносы. В свою очередь, Анна подала иск в суд на лишение бывшего мужа родительских прав.
К тому же в производстве следственного отдела Белгорода находится уголовное дело, которое было возбуждено 9 января 2024 года по факту незаконного лишения свободы Святослава.
История со Святославом, к сожалению, не единственный случай, когда два взрослых человека не могут договориться, втягивая несовершеннолетнего в свои разборки. Журналисты Бел.Ру пообщались с педагогом-психологом Анастасией Афанасенко и выяснили, какие последствия могут грозить в подобных ситуациях и как взрослым бережно выяснять отношения без вреда для детей.
Ситуацию в данной семье эксперт комментировать не стала, отметив, что ребёнок в любом случае уже нуждается в сопровождении судебного психолога, если он является участником судебного процесса — его интересы должен представлять специалист.
В целом педагог-психолог отметила, что реакции детей на ссоры родителей могут быть глубинными и отсроченными.
Родители могут заметить снижение успеваемости в школе, боязнь спать без света, соматические расстройства, частые капризы. Взрослые могут не понять, как это связано с их конфликтами. Но такова будет реакция маленького человека. Он напрямую не может выразить свою тревогу и страх потерять одного или сразу обоих родителей.
Анастасия Афанасенко
Эксперт добавила, что ребёнок может винить себя в том, что родители ссорятся, думать, что он недостаточно хороший. Тогда дети замыкаются в себе, тормозится речевое развитие, коммуникативные навыки. Дети постарше могут даже предпринимать попытки уйти из дома.
Подытожив, эксперт дала несколько советов, как бережно выяснять отношения, без вреда для детей:
Таким образом, несмотря на то, что всё законодательство направлено на защиту детей, их развитие и самореализацию, бюрократические разбирательства, суды, проверки и инспекции могут наоборот сыграть злую шутку и оказать негативные последствия. В любом случае, у каждого правда своя и правильным решением будет руководствоваться простым принципом медицинской этики: «Не навреди».
Журналисты Бел.Ру также попросили прокомментировать ситуацию уполномоченного по правам ребёнка в Белгородской области Галину Пятых. Она отметила, что вопросы внутрисемейных конфликтов бывших супругов по вопросам воспитания и содержания детей, исполнения решений судов о передаче на воспитание ребёнка одному из родителей, порядке общения ребёнка с родителем, проживающим отдельно, а также нежелании самого несовершеннолетнего идти на контакт с родителем — самые частые среди обращений к уполномоченному. При этом ситуаций, подобных описанной в выше, к счастью, крайне мало.
Всеми признаётся, что самый главный интерес ребёнка — жить в дружной полной семье и воспитываться обоими любящими родителями. Наиболее травматичным для ребёнка является вовлечение его в конфликт между супругами. При этом во многих семьях грубо нарушаются условия гармоничного развития детей, а супруги (родители) для разрешения существующих проблем, чаще личностного характера, обращаясь в суд, манипулируют своим ребёнком. В таких случаях без психологов в судебном процессе не обойтись.
Галина Пятых
Спикер отметила, что ребёнку необходима любовь отца и матери, бесконфликтные взаимоотношения между самими родителями, которые создают особую атмосферу в семье, пусть уже и бывшей.
Только разумный подход и умение родителей прийти к диалогу (компромиссу) помогут урегулировать конфликты по месту жительства детей, общению детей с родителями, проживающими отдельно от ребёнка, а также соблюсти права и интересы обеих сторон.
Галина Пятых
Пятых также отметила, что, исходя из опыта, бывшие супруги после развода очень часто не готовы договариваться друг с другом о месте жительства детей и установлении порядка общения с ними. Поэтому защищать интересы детей приходится только в судебном порядке.
Вместе с тем на протяжении уже длительного времени институт уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ обозначает проблему внутрисемейных конфликтов, которую можно и необходимо решать досудебным урегулированием или с помощью медиации. Это позволит конфликтующим сторонам (родителям) конструктивно обсуждать существующий между ними конфликт, прийти к диалогу о его урегулировании посредством общения и обмена мнениями, обсуждения вопроса о том, каким образом будет лучше соблюсти права ребёнка. А решение вопроса должно быть приемлемым для всех вовлечённых членов семьи.
Галина Пятых