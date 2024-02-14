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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Взрослые не смогли договориться: как о восьмилетнем белгородце узнала вся страна

Взрослые не смогли договориться: как о восьмилетнем белгородце узнала вся страна

14 февраля 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney
Отношения между родителями играют важную роль в развитии личности ребёнка, а также напрямую сказываются на его психологическом состоянии. Но порой, к сожалению, не все действия взрослых идут во благо. Судебные приставы, суды, прокуратура и следователи — как о юном белгородце узнала вся страна.

Всё началось с поиска

Запутанная история всплыла в Белгородской области. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько несовершеннолетних разыскивают судебные приставы. Из официального ответа регионального ведомства следует, что с 2021 по 2023 год в исполнительном розыске в управлении находилось три ребёнка. Двоих нашли. Ещё одного мальчика ищут до сих пор. Это восьмилетний Святослав.

В ведомстве отметили, что в розыск объявили и его отца Валерия. Всё дело в том, что родители ребёнка не смогли решить, с кем будет жить несовершеннолетний. Отец забрал мальчика к себе, а мать подала иск в суд.

Журналисты Бел.Ру нашли дело. Подробных документов в нём нет, но известно, что оформили его в марте 2023 года. За это время заседания не раз переносили. В августе прошлого года иск удовлетворили частично. Затем была подана апелляционная жалоба.

Судебные приставы отметили, что в результате рассмотрения гражданского дела суд вынес решение определить место жительства ребёнка с матерью и обязал отца передать сына ей на воспитание.

На основании решения суда УФССП России по Белгородской области возбудило исполнительное производство. Но в ведомстве сообщили, что, зная о решении суда, отец скрылся вместе с сыном в неизвестном направлении.

К поиску подключились волонтёры отряда «Лиза Алерт». Они опубликовали в своих соцсетях пост. Но 22 января появилась информация, что поиск мальчика завершён.

Фото: Изображение Midjourney

Дела семейные

Чтобы подробнее разобраться в ситуации, журналисты Бел.Ру связались с папой и мамой Святослава, выслушав обе стороны. Супруги развелись ещё в 2017 году. С тех пор ребёнок жил на два дома.

Как рассказал Валерий, отец мальчика, с момента развода, когда Святославу не было и трёх лет, он регулярно проводил с ним много времени, они фактически жили вместе. Мужчина утверждает, что мама уделяла ребёнку мало времени, не занималась его воспитанием и обучением.

Отсутствие должной заботы о ребёнке со стороны матери и бабушки компенсировались мной, в первую очередь, своим моральным отношением, разговорами обо всём, что волнует ребёнка. Приобретал всегда всё необходимое для него и полностью содержал, организовывал праздники, он проводил со мной много времени, у нас всегда были и есть очень душевные близкие отношения.
Валерий

В свою очередь мама Святослава, Анна, рассказала Бел.Ру, что после развода на алименты она не подавала, поскольку у мужчины якобы и так были долги.

Мне постоянно звонили коллекторы, банки, частные лица. Мне очень хотелось, чтобы Святослав общался с папой. Думала, что если подам на алименты, человек озлобится и не будет общаться с ребёнком. Святослава он брал к себе на выходные в гости. На определение места жительства ребёнка я не подавала, потому что всех всё устраивало.
Анна

После обстрелов Шебекино Анна с детьми решила переехать в Белгород — в квартиру Валерия. Сам же мужчина арендовал дом в Белгородском районе.

После я сняла квартиру в центре города, чтобы у детей были свои комнаты. Валерий иногда приезжал в гости к ребёнку, забирал его, и всегда привозил домой. В феврале он в очередной раз приехал за ребёнком. Забрать я его должна была в воскресенье.
Анна

Но в назначенный день Валерий сообщил, что Святослав хочет остаться жить с ним. На уступки он не пошёл.

Женщина обратилась в полицию, но ей ответили, что пока нет определения о месте жительства ребёнка, они ничего не могут сделать, поскольку папа имеет такие же права. В итоге Анна обратилась в органы опеки. Затем последовали судебные разбирательства и проверки контролирующих органов. Историю белгородской семьи рассказали на федеральном телевидении.

Фото: Изображение Midjourney

Реакция органов опеки

Из официального ответа правительства области Бел.Ру следует, что в минсоцзащиты заявление от мамы Святослава не поступало. От отца заявлений в ведомство также не было.

Из документов, которые имеются в распоряжении редакции Бел.Ру, следует, что Анна обращалась в управление соцзащиты населения администрации Белгородского района по вопросу устранения препятствий к общению с сыном и обследованию условий его проживания.

Из акта обследования условий проживания ребёнка (март 2023 года) следует, что фактически в доме в Белгородском районе проживало три человека: Валерий, Святослав и Екатерина, которая является сожительницей Валерия.

Дом он арендовал. В наличии были продукты питания, но без молочки и горячих блюд. Вещей тоже было мало, не было школьных учебников и рабочих тетрадей. По итогам эксперт сделала вывод, что жилищно-бытовые условия пригодны для проживания ребёнка.

Я увидела сына. Фактически ребёнок не учился. Школа шла на уступки, он выполнял домашнее задание, но коряво.
Анна

В свою очередь Валерий отметил, что до того момента, пока Святослав не начал постоянно проживать у него, домашние задания ребёнок не выполнял.

В распоряжении редакции Бел.Ру имеется справка из школы в Белгороде, в которой учился Святослав. Из неё следует (на 28 ноября 2023 года), что ребёнок с 1 сентября 2023 года занятия в гимназии не посещал.

Фото: Изображение Midjourney

С кем будет жить ребёнок?

В марте 2023 года Анна обратилась в суд с иском к Валерию, в котором попросила определить место жительства Святослава с ней, взыскать алименты и ограничить бывшего супруга в родительских правах. Валерий с требованиями не согласился.

Из материалов дела следует, что в письменном заключении органа опеки и попечительства УСЗН администрации Белгородского района содержатся выводы о целесообразности определения места жительства ребёнка с матерью.

После изучения всех доводов и материалов дела суд исковые требования Анны удовлетворил частично. Он определил место жительства Святослава с мамой и обязал Валерия передать ей ребёнка. А в ограничении мужчины в родительских правах суд отказал. В документах также было указано, что в части взыскания алиментов, а также в части возложения на Валерия обязанности передать ребёнка матери решение подлежит  немедленному исполнению. 

В свою очередь Валерий сообщил, что решение суда в законную силу не вступило и он подал апелляционную жалобу.

Чтобы поставить точку в этом вопросе, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в Белгородский областной суд. Из ответа следует, что решение суда не вступило в законную силу, поскольку 19 сентября 2023 года от ответчика поступила апелляционная жалоба.

Дело для рассмотрения апелляционной жалобы ответчика и частного представления прокуратуры направят в Белгородский областной суд после истечения срока для предоставления возражений.

Фото: 1MI

Где ребёнок сейчас?

По словам Анны, она неоднократно пыталась связаться с бывшим мужем, чтобы увидеться с ребёнком. Но мужчина на контакт не шёл, и где сейчас находится Святослав, женщина не знает.

С конца мая 2023 года я сына больше ни разу не видела. Мне только показали видео в Следственном комитете. Было видео ещё 22 января. Полиция и следственный комитет не знают, где находится мой ребёнок. Я этого тоже не знаю.
Анна

В свою очередь Валерий отметил, что мама Святослава знала о планах поехать в Воронеж, чтобы ребёнок отдохнул от обстановки и не боялся громких звуков.

Мы сообщили, что находимся и пока будем находиться в Воронеже, подтверждений фактов честности предоставленной информации более чем хватает во всех смыслах, начиная с фото.
Валерий

На данный момент, как рассказал Валерий журналистам Бел.Ру, он написал заявление в МВД о привлечении бывшей супруги к уголовной ответственности за клевету и ложные доносы. В свою очередь, Анна подала иск в суд на лишение бывшего мужа родительских прав.

К тому же в производстве следственного отдела Белгорода находится уголовное дело, которое было возбуждено 9 января 2024 года по факту незаконного лишения свободы Святослава.

Фото: Изображение Midjourney

Мнение психолога

История со Святославом, к сожалению, не единственный случай, когда два взрослых человека не могут договориться, втягивая несовершеннолетнего в свои разборки. Журналисты Бел.Ру пообщались с педагогом-психологом Анастасией Афанасенко и выяснили, какие последствия могут грозить в подобных ситуациях и как взрослым бережно выяснять отношения без вреда для детей.

Ситуацию в данной семье эксперт комментировать не стала, отметив, что ребёнок в любом случае уже нуждается в сопровождении судебного психолога, если он является участником судебного процесса — его интересы должен представлять специалист.

В целом педагог-психолог отметила, что реакции детей на ссоры родителей могут быть глубинными и отсроченными.

Родители могут заметить снижение успеваемости в школе, боязнь спать без света, соматические расстройства, частые капризы. Взрослые могут не понять, как это связано с их конфликтами. Но такова будет реакция маленького человека. Он напрямую не может выразить свою тревогу и страх потерять одного или сразу обоих родителей.
Анастасия Афанасенко

Эксперт добавила, что ребёнок может винить себя в том, что родители ссорятся, думать, что он недостаточно хороший. Тогда дети замыкаются в себе, тормозится речевое развитие, коммуникативные навыки. Дети постарше могут даже предпринимать попытки уйти из дома.

Подытожив, эксперт дала несколько советов, как бережно выяснять отношения, без вреда для детей:

  1. Не скрывать от ребёнка проблемы в отношениях, чтобы для него это не было неожиданностью. Объяснять, что у мамы и папы сейчас непростое время, но вы его по-прежнему очень любите и будете много разговаривать, чтобы помириться. Если речь идёт о разводе и смене места жительства — к этому ребёнка нужно морально подготовить заранее.
  2. Не ругаться при ребёнке, не кричать и не пугать маленьких детей. Помнить, что дети запомнят на всю жизнь вас такими, какими увидят во время скандала.
  3. Сохраняйте островки стабильности для себя и для детей: воскресные завтраки или семейные прогулки, просмотр мультиков на ночь с папой, сказка с мамой. Ребёнок должен чувствовать, что вы не забыли про него и семейные традиции.
  4. Самое главное — это уважение: сохраняйте его. Не манипулируйте супругом при помощи ребёнка, не подкупайте подарками, не используйте ребёнка как предмет торга, не втягивайте в конфликт родственников и не формируйте враждующие коалиции, не запугивайте ребёнка тем, что бросите его или тем, что супруг может причинить ему зло.

Таким образом, несмотря на то, что всё законодательство направлено на защиту детей, их развитие и самореализацию, бюрократические разбирательства, суды, проверки и инспекции могут наоборот сыграть злую шутку и оказать негативные последствия. В любом случае, у каждого правда своя и правильным решением будет руководствоваться простым принципом медицинской этики: «Не навреди».

«Ребёнку необходима любовь отца и матери»

Журналисты Бел.Ру также попросили прокомментировать ситуацию уполномоченного по правам ребёнка в Белгородской области Галину Пятых. Она отметила, что вопросы внутрисемейных конфликтов бывших супругов по вопросам воспитания и содержания детей, исполнения решений судов о передаче на воспитание ребёнка одному из родителей, порядке общения ребёнка с родителем, проживающим отдельно, а также нежелании самого несовершеннолетнего идти на контакт с родителем — самые частые среди обращений к уполномоченному. При этом ситуаций, подобных описанной в выше, к счастью, крайне мало.

Всеми признаётся, что самый главный интерес ребёнка — жить в дружной полной семье и воспитываться обоими любящими родителями. Наиболее травматичным для ребёнка является вовлечение его в конфликт между супругами. При этом во многих семьях грубо нарушаются условия гармоничного развития детей, а супруги (родители) для разрешения существующих проблем, чаще личностного характера, обращаясь в суд, манипулируют своим ребёнком. В таких случаях без психологов в судебном процессе не обойтись.
Галина Пятых

Спикер отметила, что ребёнку необходима любовь отца и матери, бесконфликтные взаимоотношения между самими родителями, которые создают особую атмосферу в семье, пусть уже и бывшей.

Только разумный подход и умение родителей прийти к диалогу (компромиссу) помогут урегулировать конфликты по месту жительства детей, общению детей с родителями, проживающими отдельно от ребёнка, а также соблюсти права и интересы обеих сторон.
Галина Пятых

Пятых также отметила, что, исходя из опыта, бывшие супруги после развода очень часто не готовы договариваться друг с другом о месте жительства детей и установлении порядка общения с ними. Поэтому защищать интересы детей приходится только в судебном порядке.

Вместе с тем на протяжении уже длительного времени институт уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ обозначает проблему внутрисемейных конфликтов, которую можно и необходимо решать досудебным урегулированием или с помощью медиации. Это позволит конфликтующим сторонам (родителям) конструктивно обсуждать существующий между ними конфликт, прийти к диалогу о его урегулировании посредством общения и обмена мнениями, обсуждения вопроса о том, каким образом будет лучше соблюсти права ребёнка. А решение вопроса должно быть приемлемым для всех вовлечённых членов семьи.
Галина Пятых
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