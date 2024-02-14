Взрослые не смогли договориться: как о восьмилетнем белгородце узнала вся страна

После изучения всех доводов и материалов дела суд исковые требования Анны удовлетворил частично. Он определил место жительства Святослава с мамой и обязал Валерия передать ей ребёнка. А в ограничении мужчины в родительских правах суд отказал. В документах также было указано, что в части взыскания алиментов, а также в части возложения на Валерия обязанности передать ребёнка матери решение подлежит немедленному исполнению.