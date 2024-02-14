В РЭО рассказали о проекте по реализации отходов железных дорог через ЭТП

На площадку пришел крупный участник, с которым РЭО уже сотрудничает в других областях, — РЖД. На ЭТП компания начала реализацию непригодных для дальнейшего использования шпал. Именно эти шпалы могут послужить источником материала для производства щебня, что привлекает представителей строительной сферы и компании, занимающиеся укладкой площадок. Все больше компаний, придерживающихся принципов замкнутого цикла экономики, присоединяются к нашей платформе, и мы продолжим ее развитие для удобства всех пользователей, отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.