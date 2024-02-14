В РЭО рассказали о проекте по реализации отходов железных дорог через ЭТП

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Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 06:59
Крупная компания АО «Торговый дом РЖД» присоединилась к этому процессу, зарегистрировавшись на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), организованной Российским экологическим оператором. Об этом пишет tagilcity.ru.
На площадку пришел крупный участник, с которым РЭО уже сотрудничает в других областях, — РЖД. На ЭТП компания начала реализацию непригодных для дальнейшего использования шпал. Именно эти шпалы могут послужить источником материала для производства щебня, что привлекает представителей строительной сферы и компании, занимающиеся укладкой площадок. Все больше компаний, придерживающихся принципов замкнутого цикла экономики, присоединяются к нашей платформе, и мы продолжим ее развитие для удобства всех пользователей, отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Торговый дом уже оплатил годовое использование площадки и успешно реализовал первую партию товара на сумму 500 тысяч рублей. Это были железобетонные шпалы весом 7675 тонн, непригодные для дальнейшей укладки из-за трещин и сколов.
Акционерное общество «Торговый дом РЖД» является крупнейшим поставщиком материально-технических ресурсов для «Российских железных дорог» и их 37 дочерних обществ, закупает подвижной состав и организует оборот бывших в употреблении материалов внутри холдинга «РЖД». На электронной торговой площадке ППК «РЭО» мы разместили партию железобетонных шпал, непригодных для дальнейшей эксплуатации по техническим и геометрическим характеристикам, рассказал начальник департамента поставок подвижного состава АО «ТД РЖД» Надим Никитин.
По словам руководителя проекта ЭТП Заура Абдурахимова, на площадке уже зарегистрировано 2424 пользователя.
«Они разместили 1104 лота на сумму 2800 млрд рублей. Функционал площадки также расширяется. Мы планируем запустить услугу заключения долгосрочных договоров на ЭТП. Компании смогут работать через ЭТП без нужды подписывать каждый раз новый договор, подтверждая все операции счетом-офертой», — отметил Абдурахимов.