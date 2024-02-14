Стебли должны быть без пятен, а бутоны — твёрдыми: как выбрать свежие цветы в подарок

Как сообщает издание, для начала необходимо обратить внимание на бутон. Основа этой части розы должна быть твёрдой и упругой. Это означает, что растение было срезано недавно. Также покупать необходимо те розы, бутоны которых распустились не полностью, а лишь наполовину. Вместе с тем не стоит покупать цветы со слишком закрытым бутоном: они могут завянуть, не успев распуститься.