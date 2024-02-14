Стебли должны быть без пятен, а бутоны — твёрдыми: как выбрать свежие цветы в подарок

Posted Вчера, 14:28
Published Вчера, 14:28
Modified Вчера, 14:30
Updated Вчера, 14:30
В День святого Валентина и 8 Марта самым популярным подарком для возлюбленной является букет цветов. Чаще всего предпочтение отдают розам. Как выбрать цветы, чтобы они не завяли на следующий день?
Как сообщает издание, для начала необходимо обратить внимание на бутон. Основа этой части розы должна быть твёрдой и упругой. Это означает, что растение было срезано недавно. Также покупать необходимо те розы, бутоны которых распустились не полностью, а лишь наполовину. Вместе с тем не стоит покупать цветы со слишком закрытым бутоном: они могут завянуть, не успев распуститься.
Помимо этого, покупателям необходимо обращать внимание на лепестки. Они должны быть чистыми — без рыжих точек и пятен. Эти отметки указывают на то, что цветок повреждён или засыхает. Иногда в цветочных магазинах этот недостаток пытаются скрыть декором, поэтому цветы лучше покупать без украшений.
Ещё вверху лепестков должен присутствовать оттенок зелени. Также в нижней части бутона должны быть зелёные лепестки — это его каркас. Помимо этого, в бутоне не должно быть капель воды, в таких случаях он может начать гнить.
При выборе роз стоит обращать внимание и на их цвет. К примеру, красные оттенки ассоциируются со страстью и романтикой. Оранжевые тона олицетворяют скромность и очарование, восхищение и поддержку. Розовые розы дарят для выражения комплимента и симпатии. Тёмно-розовые являются символом любви и восхищения. Жёлтые цветы не означают расставание, а говорят о радости и успехе, а белые — об искренних намерениях дарителя.
После покупки цветов также возникает вопрос: как сохранить букет свежим надолго? В первую очередь цветы должны стоять в воде. Розы не должны быть без воды более двух часов. Воду в вазе также необходимо менять ежедневно. Стебли растений нужно периодически срезать и промывать. Ваза должна быть просторной и подходить по высоте. Также стоит снять упаковку букета и срезать листочки внизу стебля, чтобы они не находились в воде.