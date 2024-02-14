Спикер Совфеда Валентина Матвиенко положительно оценила ход реновации Норильска

«Все, что сейчас делается: реновация жилья, обновление коммунального хозяйства, решение экологических проблем, программы „Чистый Норильск“ и „Чистый воздух“ — это то, что норильчане видят и ценят. Хотя это действительно только начало пути, и планы у нас долгосрочные», — добавил он.