Спикер Совфеда Валентина Матвиенко положительно оценила ход реновации Норильска

Posted Вчера, 19:22
Published Вчера, 19:22
Modified Вчера, 19:22
Updated Вчера, 19:22
Как пишет newizv.ru, утвержденный постановлением Правительства РФ комплексный план совместно реализуют «Норникель», федеральные и региональные власти. Общая стоимость программы составляет 120 млрд рублей, из них 24 млрд рублей выделено из федерального бюджета, 14,8 млрд рублей — из бюджета региона, а 81,3 млрд рублей инвестировал «Норникель».
Спикер Совета Федерации особое внимание уделила программе реновации жилищного фонда Норильска, где большим шагом стало строительство жилого комплекса «Солнечный». На его возведение компания «Норникель» направила около 1,27 млрд рублей. Ключи новоселам в присутствии Валентины Матвиенко вручил Владимир Потанин.
Глава Совфеда подчеркнула, что «Норникель» всегда уделял большое внимание социальной поддержке семей с детьми: это досуг, развитие спорта, создание нормальных жилищных условий.
«Новые дома здесь сделаны уютно, квартиры меблированы. Для иногородних специалистов здесь очень удобно жить. Когда тебя зовут на работу, важно, что нет проблем с жилищным вопросом», — добавила Валентина Матвиенко.
Спикер Совета Федерации также ознакомилась с новой транспортной моделью города. Сегодня она включает теплые остановочные пункты, удобные маршруты и комфортный график движения транспорта, а также обновленный парк машин. Норильск занимает первое место среди городов Арктики по количеству теплых остановок, которые «Норникель» размещает в том числе и на производственных площадках.
Парламентарии посетили и ключевую производственную площадку «Норникеля» — Надеждинский металлургический завод (НМЗ), где ознакомились не только с работой предприятия, но и оценили «Серную программу», которая была начата в 2023 году.
«Серная программа» входит в перечень приоритетных программ федерального проекта «Чистый воздух». Ее цель — снижение воздействия производства на окружающую среду. В процессе реализации первого этапа программы предполагается снижение выбросов в атмосферу на 45% в результате утилизации диоксида серы. В общей сложности объем инвестиций, направленных «Норникелем» на реализацию этого проекта, уже достиг более 180 млрд рублей.
Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил, что решающий момент, когда нужно сделать все, чтобы люди, которые здесь живут, работают и обеспечивают Норильск как опорную арктическую территорию, жили достойно, уже наступил.
«Все, что сейчас делается: реновация жилья, обновление коммунального хозяйства, решение экологических проблем, программы „Чистый Норильск“ и „Чистый воздух“ — это то, что норильчане видят и ценят. Хотя это действительно только начало пути, и планы у нас долгосрочные», — добавил он.