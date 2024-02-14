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Published Сегодня, 08:43

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Хоккей

Снова неудача: белгородские хоккеисты проиграли рязанской команде

14 февраля 2024, 08:43
Фото: 1MI
Хоккей

МХК «Белгород» уступила команде «Рязань-ВДВ»

Первая игра для белгородцев закончилась поражением со счётом 1:2, сообщают в официальной группе команды в соцсети. Вторая встреча запланирована на сегодня, 14 февраля.
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Хоккей

13 февраля молодёжная хоккейная команда «Белгород» сыграла с командой «Рязань-ВДВ». Матч закончился поражением со счётом 1:2. Единственную шайбу от белгородцев забросил Николай Воропаев. Повторная игра с рязанской командой состоится сегодня, 14 февраля, в 19:00.

На текущий момент МХК «Белгород» занимает девятое место в турнирной таблице. «Рязань-ВДВ» находится на четвёртой строчке.

9 и 10 февраля белгородские хоккеисты играли с командой из Твери. Встречи также закончились поражением для МКХ «Белгород». Единственные шайбы в двух играх забросили Глеб Раткин и Артур Саакян.

Турнирная таблицаТурнирная таблица
Турнирная таблица
Фото: группа МХК «Белгород» в соцсети
«Домашние» игры в Твери закончились для белгородских хоккеистов неудачно
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#Спорт#Хоккей#Мхк белгород#Белгород#Алина Харина#Рязань-ВДВ
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