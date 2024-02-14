Снова неудача: белгородские хоккеисты проиграли рязанской команде

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:43
13 февраля молодёжная хоккейная команда «Белгород» сыграла с командой «Рязань-ВДВ». Матч закончился поражением со счётом 1:2. Единственную шайбу от белгородцев забросил Николай Воропаев. Повторная игра с рязанской командой состоится сегодня, 14 февраля, в 19:00.
На текущий момент МХК «Белгород» занимает девятое место в турнирной таблице. «Рязань-ВДВ» находится на четвёртой строчке.
9 и 10 февраля белгородские хоккеисты играли с командой из Твери. Встречи также закончились поражением для МКХ «Белгород». Единственные шайбы в двух играх забросили Глеб Раткин и Артур Саакян.