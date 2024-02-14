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Posted Вчера, 10:02

Published Вчера, 10:02

Modified Вчера, 10:02

Updated Вчера, 10:02

Автомобиль

Сколько стоит нормальная иномарка с пробегом?

14 февраля 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney
Автомобиль

Эксперт рассказал о стоимости подержанной иномарки в России

Средневзвешенная цена за подержанный автомобиль в 2023 году составила 1 млн рублей. Это дороже, чем в 2022 году. Спрос на покупку авто за год в стране тоже вырос. Подробностями поделились в Newia.ru.

Эксперт Антон Мерзляченцев, руководитель проекта «Контур.Авто», рассказал, сколько стоит нормальная иномарка. Средневзвешенная цена за подержанный автомобиль в 2023 году составила 1 млн рублей. За год выросла как стоимость, так и спрос.

Цены на автомобили

Средний чек при покупке б/у автомобиля составил примерно 1,3 млн рублей. По рынку же цены разнятся в пределах от 1,3 млн до 1,7 млн рублей за авто. Средневзвешенная цена равняется 1,1 млн рублей — на 16% больше, чем в 2022 году. И, по прогнозам экспертов, плавный рост цен сохранится.

У дилеров средняя цена составляет 2 млн рублей. На начало 2023 года она выросла на 13,5%. Профессиональные продавцы торгуют машинами в среднем за 1,3 млн рублей. Рост составил сразу 58%. Это связано с ростом издержек. Физлица, как правило, продают за 1 млн рублей — на 29% дороже.

Спрос и динамика продаж

Несмотря на рост стоимости автомобилей, спрос на них в 2023 году вырос. За прошлый год россияне купили 5,7 млн поддержанных легковых машин — на 17% больше, чем по итогам 2022 года.

Пик продаж пришёлся на август прошлого года. Это связано с повышением утилизационного сбора — все старались пополнить склады до вступления изменений в силу. С сентября 2023 года началось снижение количества сделок по продаже авто. Тенденция сохраняется и в январе 2024 года.

Где продают автомобили?

Структура каналов продаж складывается под влиянием ситуации на финансовых рынках и законодательных ужесточений. До декабря прошлого года основным каналом пополнения склада вторичных автомобилей был выкуп.

Доля комиссионных продаж сильно не изменилась, поскольку физические лица предпочитают выкуп. Рост доли перекупщиков тоже не способствует росту популярности комиссионных продаж.

Прогнозы для авторынка на 2024 год

Эксперты ожидают прироста доли китайских автомобилей на вторичном рынке. И автодилерам придётся учиться продавать их, учитывая ограниченные знания потребителей о брендах, особенностях и возможностях этих машин.

Учитывать придётся и колебание цен активов на рынке. Ещё специалисты ожидают понижения ключевой ставки. Последняя — один из решающих факторов, влияющих на рынок.

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