Сколько стоит нормальная иномарка с пробегом?

Средний чек при покупке б/у автомобиля составил примерно 1,3 млн рублей. По рынку же цены разнятся в пределах от 1,3 млн до 1,7 млн рублей за авто. Средневзвешенная цена равняется 1,1 млн рублей — на 16% больше, чем в 2022 году. И, по прогнозам экспертов, плавный рост цен сохранится.