Романтическая прогулка: белгородка заметила на своём участке двух диких кабанов

К белгородке на участок забрели два диких кабана

Жительница 71-го массива в посёлке Разумное рассказала, что к ней на участок забрели два диких кабана. Ранее к этой же белгородке во двор заглядывали косули, сообщили в Telegram-канале «Разумное on-line».