Романтическая прогулка: белгородка заметила на своём участке двух диких кабанов

Posted Вчера, 14:43
Published Вчера, 14:43
Modified Вчера, 14:45
Updated Вчера, 14:45
Жительница посёлка Разумное Белгородского района рассказала в местном Telegram-канале о паре диких кабанов, которые забрели на её участок сегодня, 14 февраля. Женщина отметила, что животные были «огромными» и добавила к публикации видеозапись.
К нам сегодня в гости заходила влюблённая парочка кабанчиков. Видимо, романтическая прогулка была 14 февраля.
жительница Разумного
Пока одни белгородцы радуются появлению диких кабанов, другие — убивают их ради «спортивного интереса». 31-летний житель Алексеевского округа вечером 13 декабря застрелил двух самок кабана и оставил их тушки в поле на территории одного из сельскохозяйственных предприятий.