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Posted Вчера, 14:43

Published Вчера, 14:43

Modified Вчера, 14:45

Updated Вчера, 14:45

Кабаны

Романтическая прогулка: белгородка заметила на своём участке двух диких кабанов

14 февраля 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney
Кабаны

К белгородке на участок забрели два диких кабана

Жительница 71-го массива в посёлке Разумное рассказала, что к ней на участок забрели два диких кабана. Ранее к этой же белгородке во двор заглядывали косули, сообщили в Telegram-канале «Разумное on-line».

Жительница посёлка Разумное Белгородского района рассказала в местном Telegram-канале о паре диких кабанов, которые забрели на её участок сегодня, 14 февраля. Женщина отметила, что животные были «огромными» и добавила к публикации видеозапись.

К нам сегодня в гости заходила влюблённая парочка кабанчиков. Видимо, романтическая прогулка была 14 февраля.
жительница Разумного

Пока одни белгородцы радуются появлению диких кабанов, другие — убивают их ради «спортивного интереса». 31-летний житель Алексеевского округа вечером 13 декабря застрелил двух самок кабана и оставил их тушки в поле на территории одного из сельскохозяйственных предприятий.

Отметим, что в 2023 году белгородцы видели на улицах различных животных: верблюдов, оленей, лося и лисицу.

Кабаны на участке белгородкиКабаны на участке белгородки
Кабаны на участке белгородки
Фото: Telegram-канал «РАЗУМНОЕ on-line».
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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Разумное#Белгород#Кабан#14 февраля#Александра Склярова
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