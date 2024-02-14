Провалившиеся под лёд на Везёлке белгородцы попали в больницу с переохлаждением

В администрации сообщили подробности о состоянии провалившихся под лёд белгородцев. ЧП произошло сегодня, 14 февраля, в 13:10 на Везёлке. В полынью угодили трое местных жителей — провалился один, другие пытались ему помочь, но тоже упали в воду.