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Posted 14 февраля 2024, 14:21

Published 14 февраля 2024, 14:21

Modified 14 февраля 2024, 14:23

Updated 14 февраля 2024, 14:23

Провалившиеся под лёд на Везёлке белгородцы попали в больницу с переохлаждением

14 февраля 2024, 14:21

Госпитализированы рыбаки, провалившиеся под лёд в Белгороде

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Новости Белгорода
По предварительным данным, у мужчин гипотермия. Сейчас они находятся во второй городской больнице, подробности сообщает мэрия Белгорода.

В администрации сообщили подробности о состоянии провалившихся под лёд белгородцев. ЧП произошло сегодня, 14 февраля, в 13:10 на Везёлке. В полынью угодили трое местных жителей — провалился один, другие пытались ему помочь, но тоже упали в воду.

Двое пострадавших, 67-летний и 65-летний мужчины, попали в больницу. Предварительный диагноз — гипотермия. Медпомощь им оказывают в городской больнице № 2.

Участок, на котором произошло ЧП, был огорожен сигнальными лентами — лёд в этом месте был тонкий. Выбраться из воды рыбакам помогли спасатели.

Белгородец провалился под лёд. Двое мужчин хотели спасти его, но тоже попали в воду
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