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Posted 14 февраля 2024, 06:50

Published 14 февраля 2024, 06:50

Modified 14 февраля 2024, 06:52

Updated 14 февраля 2024, 06:52

Названа причина отмены концерта известного певца в Белгороде 14 февраля

14 февраля 2024, 06:50

Стас Пьеха не выступит в Белгороде

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Новости Белгорода
Концерты певца отменили в ряде городов, в том числе в Белгороде. Что стало причиной такого решения, рассказала сестра артиста РИА «Новости».

Стас Пьеха должен был выступить в Белгороде, Орле и Курске, однако концерты отменили. Как сообщила агентству сестра певца Эрика Быстрова, такое решение связано с повреждением связок. Сейчас рассматриваются новые даты для проведения концертов.

Стас Пьеха был у врача, который сообщил ему, что у него повреждены связки. Несколько дней ему необходимо молчать. Сестра подчеркнула, что концерты перенесут на новые даты, артист приедет обязательно.

В понедельник должен был состояться концерт в Орле. Перед этим певцу ставили капельницы и ингаляции, чтобы нормализовать его состояние, однако с утра Пьеха встал без голоса. Перед началом концерта певец вышел к зрителям, извинился, сообщил, что не сможет выступить. Зрители поддержали певца.

Напомним, что концерт артиста в Белгороде должен был состояться 14 февраля. О проблемах с голосовыми связками рассказывал и сам певец. 15 февраля должен был пройти концерт в Курске.

Напомним, что в ноябре перенесли концерт певца Григория Лепса в Белгороде. Выступление было запланировано на 29 ноября. В сентябре сообщили об отмене выступления певицы Zivert.

Стоит отметить, что в прошлом году свои концерты в Белгороде отменили несколько артистов, подробнее — в нашем материале.

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