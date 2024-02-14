Белгородка выиграла автомобиль в акции «Пятёрочки» и «Очаково»

Победительнице вручили ключи от машины в одном из магазинов «Пятёрочка» в Алексеевке. Наталья отметила, что обычно ходит за покупками в ближайший магазин сети, но об акции узнала именно из приложения. Она рассказала, что о выигрыше автомобиля ей сообщили по телефону, и она не могла поверить в это.