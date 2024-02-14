Белгородка выиграла автомобиль в акции «Пятёрочки» и «Очаково»

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Победительнице вручили ключи от машины в одном из магазинов «Пятёрочка» в Алексеевке. Наталья отметила, что обычно ходит за покупками в ближайший магазин сети, но об акции узнала именно из приложения. Она рассказала, что о выигрыше автомобиля ей сообщили по телефону, и она не могла поверить в это.
По ее словам, полгода назад она получила водительское удостоверение, и подарок от торговой сети пришелся очень кстати.
Согласно условиям акции любой гость торговой сети, совершивший покупку напитков CoolCola, Fancy или Street и зарегистрировавший чеки на сайте акции, мог участвовать в розыгрыше ценных призов, в том числе автомобилей. Узнать о статусе розыгрыша можно было в личном кабинете.
Менеджер по маркетинговым коммуникациям «Территория Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева поделилась, что сеть регулярно проводит подобные розыгрыши с партнёрами. А также от лица компании поздравила победителей с выигрышем.
Помимо машин, участники могли выиграть баллы на карту лояльности «Х5 Клуба», различную цифровую и бытовую технику, а также подписки на сервисы онлайн-кинотеатров и музыки.