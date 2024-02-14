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Белгородка выиграла автомобиль в акции «Пятёрочки» и «Очаково»

Белгородка выиграла автомобиль в акции «Пятёрочки» и «Очаково»

14 февраля 2024, 08:32
Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»
Торговая сеть «Пятёрочка» и Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» провели совместную акцию, в рамках которой разыгрывались ценные призы, в том числе автомобили. Один из них выиграла 27-летняя Наталья из села Большебыково Белгородской области.

Победительнице вручили ключи от машины в одном из магазинов «Пятёрочка» в Алексеевке. Наталья отметила, что обычно ходит за покупками в ближайший магазин сети, но об акции узнала именно из приложения. Она рассказала, что о выигрыше автомобиля ей сообщили по телефону, и она не могла поверить в это.

По ее словам, полгода назад она получила водительское удостоверение, и подарок от торговой сети пришелся очень кстати.

Согласно условиям акции любой гость торговой сети, совершивший покупку напитков CoolCola, Fancy или Street и зарегистрировавший чеки на сайте акции, мог участвовать в розыгрыше ценных призов, в том числе автомобилей. Узнать о статусе розыгрыша можно было в личном кабинете.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

Менеджер по маркетинговым коммуникациям «Территория Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева поделилась, что сеть регулярно проводит подобные розыгрыши с партнёрами. А также от лица компании поздравила победителей с выигрышем.

Помимо машин, участники могли выиграть баллы на карту лояльности «Х5 Клуба», различную цифровую и бытовую технику, а также подписки на сервисы онлайн-кинотеатров и музыки.

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