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Posted 14 февраля 2024, 13:24

Published 14 февраля 2024, 13:24

Modified 1 декабря 2024, 08:08

Updated 1 декабря 2024, 08:08

Цветы

80 деревьев и 180 тысяч цветов: город под Белгородом озеленят за 10 млн рублей

14 февраля 2024, 13:24
Фото: 1MI. Цветы

Корочу в Белгородской области озеленят за 10 млн рублей

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Госзакупки
Администрация Корочи планирует озеленить общественные пространства — на территориях высадят цветы и деревья. Документы появились на госзакупках.

Администрация Корочи ищет подрядчика, который озеленит общественные пространства, территории памятников и рекреационные зоны. Начальная цена контракта составляет 10 млн рублей. Подрядчика выберут 26 февраля. Работать он будет до 30 ноября 2024 года.

В городе высадят однолетники: шесть тысяч агератум мексиканских, 104 тыс. петуний крупноцветковых, 12 тыс. бархатцев отклонённых и 10 тыс. бархатцев прямостоячих, 12 тыс. колеусов гибридных, 6 тыс. сальвий, 6 тыс. цинерарий, 6 тыс. вербен, 6 тыс. гвоздик, 6 тыс. цветов катарантус, 6 тыс. целозий, 6 тыс. цветов львиный зев.

На клумбах из цветов должны быть составлены рисунки. 50 штук будут высажены на один кв. м. Полить их необходимо 100 раз в течение сезона.

Цветы должны быть без видимых повреждений, без вредителей и заболеваний. Растения подрядчик должен высаживать во влажную почву, утром или к концу дня, в пасмурную погоду — в течение всего дня. Рассада цветов должна быть высажена до 20 мая, однако сроки могут быть скорректированы.

Помимо этого, в городе запланирована высадка деревьев. Корочу озеленят ивой кудрявой (20 штук), яблоней краснолистной (50 штук) и клёном остролистным (11 штук).

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#Город#Белгородская область#Короча#Госзакупки#Цветы#Озеленение#Белгород
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