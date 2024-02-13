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Published Вчера, 19:49

Modified Вчера, 19:49

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Выставка «Россия»: какие павильоны стоит посетить на выходных

Выставка «Россия»: какие павильоны стоит посетить на выходных

13 февраля 2024, 19:49
Фото: russia.riamediabank.ru
Территорию выставки «Россия» невозможно полностью обойти за один день. Внимания достойны все уникальные стенды, увлекательные квесты и познавательные шоу. Но есть экспозиции, которые особенно рекомендуются для ознакомления.

В павильоне «Гостевой центр» посетители узнают подробности о работе выставки, а затем отправляются дальше. Поблизости расположен павильон «Карта России» с вышитой картой страны, доставленной в Москву из Чувашии.

С информацией о регионах России можно ознакомиться на стендах павильона № 75. Здесь посетителям покажут, как устроен вулкан, а на мастер-классах обучат изготовлению свечей и кукол, информирует newia.ru.

В «Галерее достижений» в формате увлекательного цифрового шоу гостям представят успешные отечественные проекты.

Павильон Минпромторга поражает своими чудесами, перенося гостей на борт корабля или подводной лодки.

В «Универмаге» продаются знаменитые сувениры из российских регионов.

Павильон «Атом» определенно стоит посетить с детьми, которым доступно расскажут о применении атомной энергии, а в лаборатории «Атомариум» разрешат заглянуть внутрь Солнца!

Гости павильона «Макет Москвы» насладятся видами столицы России в сопровождении звуков города и имитации движения облаков и солнца.

Симпатичные жители мини-деревни «Ново-Простоквашино» особенно порадуют маленьких гостей выставки.

#Общество#Москва#Выходные#Выставка-форум#Все материалы авторов
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