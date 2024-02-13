Выставка «Россия»: какие павильоны стоит посетить на выходных

Posted Вчера, 19:49
Published Вчера, 19:49
Modified Вчера, 19:49
Updated Вчера, 19:49
В павильоне «Гостевой центр» посетители узнают подробности о работе выставки, а затем отправляются дальше. Поблизости расположен павильон «Карта России» с вышитой картой страны, доставленной в Москву из Чувашии.
С информацией о регионах России можно ознакомиться на стендах павильона № 75. Здесь посетителям покажут, как устроен вулкан, а на мастер-классах обучат изготовлению свечей и кукол, информирует newia.ru.
В «Галерее достижений» в формате увлекательного цифрового шоу гостям представят успешные отечественные проекты.
Павильон Минпромторга поражает своими чудесами, перенося гостей на борт корабля или подводной лодки.
В «Универмаге» продаются знаменитые сувениры из российских регионов.
Павильон «Атом» определенно стоит посетить с детьми, которым доступно расскажут о применении атомной энергии, а в лаборатории «Атомариум» разрешат заглянуть внутрь Солнца!
Гости павильона «Макет Москвы» насладятся видами столицы России в сопровождении звуков города и имитации движения облаков и солнца.
Симпатичные жители мини-деревни «Ново-Простоквашино» особенно порадуют маленьких гостей выставки.