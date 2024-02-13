Выставка «Россия»: какие павильоны стоит посетить на выходных

Территорию выставки «Россия» невозможно полностью обойти за один день. Внимания достойны все уникальные стенды, увлекательные квесты и познавательные шоу. Но есть экспозиции, которые особенно рекомендуются для ознакомления.

В павильоне «Гостевой центр» посетители узнают подробности о работе выставки, а затем отправляются дальше. Поблизости расположен павильон «Карта России» с вышитой картой страны, доставленной в Москву из Чувашии. С информацией о регионах России можно ознакомиться на стендах павильона № 75. Здесь посетителям покажут, как устроен вулкан, а на мастер-классах обучат изготовлению свечей и кукол, информирует newia.ru. В «Галерее достижений» в формате увлекательного цифрового шоу гостям представят успешные отечественные проекты. Павильон Минпромторга поражает своими чудесами, перенося гостей на борт корабля или подводной лодки. В «Универмаге» продаются знаменитые сувениры из российских регионов. Павильон «Атом» определенно стоит посетить с детьми, которым доступно расскажут о применении атомной энергии, а в лаборатории «Атомариум» разрешат заглянуть внутрь Солнца! Гости павильона «Макет Москвы» насладятся видами столицы России в сопровождении звуков города и имитации движения облаков и солнца. Симпатичные жители мини-деревни «Ново-Простоквашино» особенно порадуют маленьких гостей выставки.