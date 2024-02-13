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Published Сегодня, 09:51

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Беспилотник

ВСУ вновь пытались атаковать Белгородскую область

13 февраля 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

В Минобороны РФ сообщили об очередной попытке ВСУ атаковать территорию России с помощью БПЛА. Беспилотник самолётного типа ПВО сбила над Белгородской областью.
Сюжет
Пво

В очередной раз ВСУ попытались атаковать территорию Белгородской области с помощью беспилотника. Система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. Произошло это примерно час назад.

«Около 11:30 по мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО сбили летательный аппарат над Белгородской областью. В каком именно районе это произошло, в военном ведомстве не уточнили.

11 февраля система ПВО сработала над Белгородским районом. Сбили очередной беспилотник самолётного типа. Произошло это в районе посёлка Майский. В результате происшествия никто не пострадал.

Белгородскую область вновь атаковали беспилотником, сработала система ПВО
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