ВСУ вновь пытались атаковать Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
В очередной раз ВСУ попытались атаковать территорию Белгородской области с помощью беспилотника. Система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. Произошло это примерно час назад.
«Около 11:30 по мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали в Минобороны РФ.
Дежурные средства ПВО сбили летательный аппарат над Белгородской областью. В каком именно районе это произошло, в военном ведомстве не уточнили.
11 февраля система ПВО сработала над Белгородским районом. Сбили очередной беспилотник самолётного типа. Произошло это в районе посёлка Майский. В результате происшествия никто не пострадал.