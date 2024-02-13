В работе зерновой компании спикера белгородской облдумы Клепикова нашли нарушения

Posted Вчера, 14:46
Published Вчера, 14:46
Modified Вчера, 14:48
Updated Вчера, 14:48
Пресс-служба прокуратуры Белгородской области сообщает, что ведомство проверило ООО «Реал Инвест». Произошло это после интернет-публикации о ненадлежащем хранении на складах компании партий зерна.
Было установлено, что контроль за обеспечением безопасности зерна и его сохранности не осуществлялся. В частности, не проводилась проверка условий хранения, показателей заражённости вредителями, наличия постороннего запаха и цвета.
Также выявлены факты недостоверного декларирования партий зерна от урожая 2023 года: пшеницы, ячменя, кукурузы, сои и гороха.
Директора фирмы привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 (нарушение изготовителем требований технического регламента) и ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ (недостоверное декларирование соответствия продукции), а также оштрафовали на 25 тыс. рублей.
ООО «Реал Инвест» зарегистрировано в Валуйках с 2000 года. Её директор — Сергей Махортов, владеющий 41% уставного капитала фирмы. Остальные 59% с апреля 2022 года принадлежат спикеру облдумы Юрию Клепикову. Ранее компанией частично владели Клепикова Любовь и Клепиков Геннадий. Последний с 13 мая 2022 года является доверительным управляющим доли спикера. По итогам позапрошлого года «Реал Инвест» отчиталось о чистой прибыли на 87,9 млн рублей, выручка за тот же период составила 551 млн рублей.