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В работе зерновой компании спикера белгородской облдумы Клепикова нашли нарушения

В работе зерновой компании спикера белгородской облдумы Клепикова нашли нарушения

13 февраля 2024, 14:46
Фото: 1MI
Валуйский межрайонный прокурор вынес представление компании «Реал Инвест», принадлежащей спикеру белгородской облдумы Юрию Клепикову. Фирму по выращиванию зерновых культур оштрафовали на 25 тыс. рублей из-за отсутствия контроля за обеспечением безопасности продукции.

Пресс-служба прокуратуры Белгородской области сообщает, что ведомство проверило ООО «Реал Инвест». Произошло это после интернет-публикации о ненадлежащем хранении на складах компании партий зерна.

Было установлено, что контроль за обеспечением безопасности зерна и его сохранности не осуществлялся. В частности, не проводилась проверка условий хранения, показателей заражённости вредителями, наличия постороннего запаха и цвета.

Также выявлены факты недостоверного декларирования партий зерна от урожая 2023 года: пшеницы, ячменя, кукурузы, сои и гороха.

Директора фирмы привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 (нарушение изготовителем требований технического регламента) и ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ (недостоверное декларирование соответствия продукции), а также оштрафовали на 25 тыс. рублей.

ООО «Реал Инвест» зарегистрировано в Валуйках с 2000 года. Её директор — Сергей Махортов, владеющий 41% уставного капитала фирмы. Остальные 59% с апреля 2022 года принадлежат спикеру облдумы Юрию Клепикову. Ранее компанией частично владели Клепикова Любовь и Клепиков Геннадий. Последний с 13 мая 2022 года является доверительным управляющим доли спикера. По итогам позапрошлого года «Реал Инвест» отчиталось о чистой прибыли на 87,9 млн рублей, выручка за тот же период составила 551 млн рублей.

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