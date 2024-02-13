В работе зерновой компании спикера белгородской облдумы Клепикова нашли нарушения

ООО «Реал Инвест» зарегистрировано в Валуйках с 2000 года. Её директор — Сергей Махортов, владеющий 41% уставного капитала фирмы. Остальные 59% с апреля 2022 года принадлежат спикеру облдумы Юрию Клепикову. Ранее компанией частично владели Клепикова Любовь и Клепиков Геннадий. Последний с 13 мая 2022 года является доверительным управляющим доли спикера. По итогам позапрошлого года «Реал Инвест» отчиталось о чистой прибыли на 87,9 млн рублей, выручка за тот же период составила 551 млн рублей.