В Белгородской области расчистят русло реки бассейна Дона

В 2024 году будет расчищено 28 км русел рек бассейна Дона. В Белгородской области восстановят реку Разумную. В настоящий момент она в нескольких местах уже превратилась в ручей. На дне реки скопились отложения и выступили на поверхность. Согласно данным проекта, эффект от расчистки сохранится не менее чем на 35-40 лет.