Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 13:47

Published Вчера, 13:47

Modified Вчера, 13:49

Updated Вчера, 13:49

Река

В Белгородской области расчистят русло реки бассейна Дона

13 февраля 2024, 13:47
Фото: 1MI
Река

В Белгородской области расчистят реку Разумную

В текущем году будет восстановлено более 28 км русел рек бассейна Дона. В Белгородской области расчистка пройдёт в реке Разумная, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство водных ресурсов.

В 2024 году будет расчищено 28 км русел рек бассейна Дона. В Белгородской области восстановят реку Разумную. В настоящий момент она в нескольких местах уже превратилась в ручей. На дне реки скопились отложения и выступили на поверхность. Согласно данным проекта, эффект от расчистки сохранится не менее чем на 35-40 лет.

Предполагается, что благодаря очистке повысится популярность реки среди местных жителей.

Отметим, что специалисты расчистят реку Темерник в Ростовской области, реку Гречаную в Краснодарском крае, а также реки в Волгоградской и Орловской областях.

Известно, что работы обойдутся в 270 млн рублей.

Напомним, что ранее белгородцы также потребовали почистить Везёлку. Местные жители жалуются, что в водоёме скопился мусор и грязь, берега заросли камышами.

«Это уже болото»: белгородцы требуют почистить Везёлку
Узнать подробнее
Читайте также:
«Это уже болото»: белгородцы требуют почистить ВезёлкуВ Белгороде завершили расчистку выбранных горожанами рекФекальные реки под Белгородом не могут убрать из-за сложностей с подъездом техники
#Общество#Белгородская область#Реки#Белгород#Алина Харина#Расчистка рек
Подпишитесь
Взрослые не смогли договориться: как о восьмилетнем белгородце узнала вся страна
Сегодня, 07:35
«Борзые» и «Радужные»: как белгородские подростки держали «слово пацана»
Сегодня, 07:18
Гендиректору компании «Белдорстрой» внесли представление из-за проблемной дороги
Сегодня, 07:28
Помогут таблички: белгородцы смогут найти в зданиях аптечки на случай обстрелов
Сегодня, 06:31
Что известно о состоянии белгородки, раненной при ночной атаке ВСУ?
Сегодня, 08:10
Названа причина отмены концерта известного певца в Белгороде 14 февраля
Сегодня, 06:50