В Белгородской области расчистят русло реки бассейна Дона

Posted Вчера, 13:47
Published Вчера, 13:47
Modified Вчера, 13:49
Updated Вчера, 13:49
В 2024 году будет расчищено 28 км русел рек бассейна Дона. В Белгородской области восстановят реку Разумную. В настоящий момент она в нескольких местах уже превратилась в ручей. На дне реки скопились отложения и выступили на поверхность. Согласно данным проекта, эффект от расчистки сохранится не менее чем на 35-40 лет.
Предполагается, что благодаря очистке повысится популярность реки среди местных жителей.
Отметим, что специалисты расчистят реку Темерник в Ростовской области, реку Гречаную в Краснодарском крае, а также реки в Волгоградской и Орловской областях.
Известно, что работы обойдутся в 270 млн рублей.
Напомним, что ранее белгородцы также потребовали почистить Везёлку. Местные жители жалуются, что в водоёме скопился мусор и грязь, берега заросли камышами.