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В Белгородской области 32 управляющие компании в прошлом году остались без лицензии

В Белгородской области 32 управляющие компании в прошлом году остались без лицензии

13 февраля 2024, 12:16
Фото: 1MI
На территории области 5382 многоквартирных дома находятся под управлением УК. В прошлом году 32 организации остались без лицензии. Подробнее — в материале Бел.Ру.

По официальным данным на территории Белгородской области предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами занимаются 143 управляющие организации, и ещё у 13 фирм есть действующая лицензия на право осуществления данной деятельности, но у них нет в управлении многоквартирных домов. Всего под управлением УК находится 5382 многоквартирных дома в регионе.

В правительстве Бел.Ру сообщили, что действующее жилищное законодательство предусматривает три способа управления — управляющая организация, ТСЖ и непосредственный способ управления.

В Белгородской области 95,7% домов находятся под управлением УК, а под управлением ТСЖ (ТСН, ЖСК, ЖК) — 72 дома. На остальных домах выбран непосредственный способ управления. А вот безнадзорных домов в регионе нет.

При этом в 2023 году 32 управляющие компании остались без лицензий, поскольку истёк их срок действия, а продлевать организации лицензии не стали.

В правительстве отметили, что в прошлом году в 338 многоквартирных домах управляющие компании сменились. Где-то решение приняли собственники, были решения и конкурсной комиссии районов по назначению УК, в том числе временных, а ещё происходило заключение УК договора с застройщиком при сдаче домов в эксплуатацию и т. д.

Стоит отметить, что сменить УК можно, но только по инициативе жителей конкретного дома, если такое решение приняли на общем собрании собственников. Собрание может созвать любой собственник в любое время. При этом оно должно соответствовать требованиям ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

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#Белгородская область#Предпринимательская деятельность#Конкурсная комиссия#Лицензия#Управляющие компании#Эксклюзив#Многоквартирные дома#Собственники#Белгород#Кристина Семенчук#Жилищное законодательство#ЖК
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