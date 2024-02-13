В Белгородской области 32 управляющие компании в прошлом году остались без лицензии

В правительстве отметили, что в прошлом году в 338 многоквартирных домах управляющие компании сменились. Где-то решение приняли собственники, были решения и конкурсной комиссии районов по назначению УК, в том числе временных, а ещё происходило заключение УК договора с застройщиком при сдаче домов в эксплуатацию и т. д.