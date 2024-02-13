Поклонники любовных романов привели Белгородчину в топ-20 литературного рейтинга

Белгородская область же по сравнению с Ингушетией не может похвастаться сильной заинтересованностью в любовных романах: в регионе такие книги выбирают только 21,78% покупателей. Тем не менее область заняла 16-е место в рейтинге регионов России, а в Центральном федеральном округе — четвёртое место из 18.