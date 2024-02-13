Поклонники любовных романов привели Белгородчину в топ-20 литературного рейтинга

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Источник утверждает, что сегодня россияне предпочитают чаще покупать любовные романы, чем другие жанры. Наибольшим спросом они пользуются в Северо-Кавказском федеральном округе — 23,54%. Только в Ингушетии на такие книги приходится 45,86% продаж.
Белгородская область же по сравнению с Ингушетией не может похвастаться сильной заинтересованностью в любовных романах: в регионе такие книги выбирают только 21,78% покупателей. Тем не менее область заняла 16-е место в рейтинге регионов России, а в Центральном федеральном округе — четвёртое место из 18.
Меньше всего любовная литература вызывает интерес у жителей Чукотского и Еврейского автономного округов — 9,78% и 9,96% соответственно, а также у жителей Москвы — 15%, Санкт-Петербурга — 15,08% и Красноярского края — 15,18%.