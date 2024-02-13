На лестнице у драмтеатра в Белгороде разрушаются ступени и парапет

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Слева от входа в драмтеатр в Белгороде из-под ступеней вымывается грунт. Из-за этого лестница и парапет уже начали разрушаться, сообщил подписчик Бел.Ру и прислал подтверждающее фото.
Ранее поднимался вопрос капремонта и самого здания театра. Его не обновляли больше 20 лет. Стоимость реконструкции здания оценили в 822 млн рублей.
Сообщалось, что региональное министерство культуры планировало обратиться в Минкульт РФ с предложением внести театр в федеральные программы и проекты по ремонту и реконструкции культурных объектов.