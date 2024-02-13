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Лестница у драмтеатра

На лестнице у драмтеатра в Белгороде разрушаются ступени и парапет

13 февраля 2024, 11:01
Фото: Bel.ru
Лестница у драмтеатра

Белгородцы пожаловались на состояние площадки у драмтеатра

Из-под ступеней вымывается грунт, из-за чего конструкция начала разрушаться. Подробности рассказал Бел.Ру подписчик.

Слева от входа в драмтеатр в Белгороде из-под ступеней вымывается грунт. Из-за этого лестница и парапет уже начали разрушаться, сообщил подписчик Бел.Ру и прислал подтверждающее фото.

Ранее поднимался вопрос капремонта и самого здания театра. Его не обновляли больше 20 лет. Стоимость реконструкции здания оценили в 822 млн рублей.

Сообщалось, что региональное министерство культуры планировало обратиться в Минкульт РФ с предложением внести театр в федеральные программы и проекты по ремонту и реконструкции культурных объектов.

Лестница у драмтеатраЛестница у драмтеатра
Лестница у драмтеатра
Фото: Bel.ru
Реконструкция драмтеатра в Белгороде может обойтись в 822 млн рублей
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