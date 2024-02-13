Инициированный Гладковым проект к 70-летию со дня образования региона стартовал

В рамках проекта в районных Центрах культурного развития заработали масштабные выставки достижений в различных сферах: культура, образование, сельское хозяйство, здравоохранение. На празднике белгородцы посетили многочисленные фотозоны, интерактивные площадки, а в подарок получили флажки и открытки с символикой региона.