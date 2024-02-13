Инициированный Гладковым проект к 70-летию со дня образования региона стартовал

Posted Вчера, 16:14
Published Вчера, 16:14
Modified Вчера, 16:17
Updated Вчера, 16:17
Глава региона Вячеслав Гладков инициировал проект, который приурочен 70-летию со дня образования Белгородской области. В рамках мероприятий в Ровеньском и Чернянском районах открыли цикл торжественных событий, которые посвящёны юбилею области. А Краснояружский район посетил «Поезд культуры».
В рамках проекта в районных Центрах культурного развития заработали масштабные выставки достижений в различных сферах: культура, образование, сельское хозяйство, здравоохранение. На празднике белгородцы посетили многочисленные фотозоны, интерактивные площадки, а в подарок получили флажки и открытки с символикой региона.
Одним из ключевых событий праздничных мероприятий стало чествование организаций и белгородцев, которые внесли свой вклад в развитие и процветание как муниципалитетов, так и всей Белгородчины.
Жителям районов и округов подарили театрализованные концертные программы от творческих коллективов Белгородского государственного центра народного творчества, Белгородской государственной филармонии и Старооскольского округа.
Что касается «Поездов культуры», они посетят все муниципалитеты Белгородской области до 6 марта.