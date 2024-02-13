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Published Вчера, 16:14

Modified Вчера, 16:17

Updated Вчера, 16:17

Инициированный Гладковым проект к 70-летию со дня образования региона стартовал

Инициированный Гладковым проект к 70-летию со дня образования региона стартовал

13 февраля 2024, 16:14
Фото: Правительство Белгородской области
В Белгородской области стартовали масштабные выставки достижений районов, открылись циклы торжественных мероприятий, а также начали работать «Поезда культуры», сообщили в региональном правительстве.

Глава региона Вячеслав Гладков инициировал проект, который приурочен 70-летию со дня образования Белгородской области. В рамках мероприятий в Ровеньском и Чернянском районах открыли цикл торжественных событий, которые посвящёны юбилею области. А Краснояружский район посетил «Поезд культуры».

В рамках проекта в районных Центрах культурного развития заработали масштабные выставки достижений в различных сферах: культура, образование, сельское хозяйство, здравоохранение. На празднике белгородцы посетили многочисленные фотозоны, интерактивные площадки, а в подарок получили флажки и открытки с символикой региона.

Одним из ключевых событий праздничных мероприятий стало чествование организаций и белгородцев, которые внесли свой вклад в развитие и процветание как муниципалитетов, так и всей Белгородчины.

Жителям районов и округов подарили театрализованные концертные программы от творческих коллективов Белгородского государственного центра народного творчества, Белгородской государственной филармонии и Старооскольского округа.

Что касается «Поездов культуры», они посетят все муниципалитеты Белгородской области до 6 марта.

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