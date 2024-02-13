Экс-глава БГБ Жигалов перейдёт на работу в администрацию под Белгородом?

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Бывший гендиректор Белгорблагоустройства Евгений Жигалов может вскоре начать работать в администрации Яковлевского горокруга. Об этом сообщает Telegram-канал «Чистая страна. Белгородская область». Официального подтверждения данной информации пока не было.
Евгений Жигалов работал в Белгорблагоустройстве с 2008 года. С ноября 2022 года руководил коммунальным предприятием. 1 февраля 2023 года он покинул пост гендиректора. Причина — истечение срока трудового договора.
24 января появилась информация о якобы задержании Жигалова. Однако сведения в итоге не подтвердились. Вместе с тем источник Бел.Ру подтвердил, что Жигалов в тот день общался с правоохранительными органами.
Новым исполняющим обязанности генерального директора МБУ «Управление Белгорблагоустройство» стал Сергей Шиянов. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора по благоустройству.
Недавно стало известно, что бывшего директора Белгорблагоустройства (БГБ) Максима Арабинского признали виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил ему штраф в размере 70 тыс. рублей.
Напомним также, что вечером 12 февраля также стало известно об увольнении директора Центра экологической безопасности Сергея Дуюна. Заявление он написал на прошлой неделе, на посту же пробудет до конца текущей недели.