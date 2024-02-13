Больше 40 млн штук: сколько нужно яиц для белгородских образовательных учреждений

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Из официального ответа региональных властей следует, что плановая потребность на 2024 год в куриных яйцах в государственных учреждениях системы социальной защиты населения области составила более 450 000 штук, подведомственных министерству здравоохранения области организаций — 1,5 млн штук, для образовательных учреждений области — порядка 40 млн штук. Но из-за того, что часть образовательных организаций перевели на дистант, учреждения корректируют потребность в данном продукте.
Власти отметили, что объявленные аукционы на яйца куриные в 2023 году на 2024 год не состоялись.Вместе с тем государственные учреждения системы социальной защиты населения области контракты всё же заключили.
По итогам проведённых закупок поставщиками куриных яиц являются:
А также ряд индивидуальных предпринимателей:
Средства на закупку продукта направляют в рамках выделенного финансирования на организацию питания из различных уровней бюджетов (федеральный, региональный, муниципальный), из средств ФОМС, а также из внебюджетных источников.
Региональные власти отметили, что государственные учреждения системы социальной защиты населения области, медицинские и образовательные организации по мере исполнения заключённых договоров и возникновения потребности будут заключать новые договоры на поставку яиц.
В правительстве добавили, что на сегодняшний день проблем с поставками куриных яиц нет.