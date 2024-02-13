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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Белгородской области нет проблем с поставками куриных яиц в учреждения

Больше 40 млн штук: сколько нужно яиц для белгородских образовательных учреждений

13 февраля 2024, 12:34
Фото: 1MI

В Белгородской области нет проблем с поставками куриных яиц в учреждения

Не так давно журналисты Бел.Ру выяснили, что крупные аукционы на поставку куриных яиц в Белгородскую область не состоялись. Мы обратились за комментарием в областное правительство и узнали, есть ли дефицит данного продукта.
Сюжет
Бюджет

Из официального ответа региональных властей следует, что плановая потребность на 2024 год в куриных яйцах в государственных учреждениях системы социальной защиты населения области составила более 450 000 штук, подведомственных министерству здравоохранения области организаций — 1,5 млн штук, для образовательных учреждений области — порядка 40 млн штук. Но из-за того, что часть образовательных организаций перевели на дистант, учреждения корректируют потребность в данном продукте.

Власти отметили, что объявленные аукционы на яйца куриные в 2023 году на 2024 год не состоялись.Вместе с тем государственные учреждения системы социальной защиты населения области контракты всё же заключили.

По итогам проведённых закупок поставщиками куриных яиц являются:

  • «Новооскольские семейные фермы»;
  • СПСК «Бизнес-Центр»;
  • «Торг-Сервис»;
  • «Продуктсити»;
  • «Хорека31».

А также ряд индивидуальных предпринимателей:

  • Ильякова Н.И.
  • Звонарёва Н.М.
  • Левшина Т.К.
  • Лытнев Е.И.
  • Есин А.А.
  • Савицкая Ю.Г.
  • Никулина М. В.
  • Умеренкова ЕС.

Средства на закупку продукта направляют в рамках выделенного финансирования на организацию питания из различных уровней бюджетов (федеральный, региональный, муниципальный), из средств ФОМС, а также из внебюджетных источников.

Региональные власти отметили, что государственные учреждения системы социальной защиты населения области, медицинские и образовательные организации по мере исполнения заключённых договоров и возникновения потребности будут заключать новые договоры на поставку яиц.

В правительстве добавили, что на сегодняшний день проблем с поставками куриных яиц нет.

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