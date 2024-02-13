Больше 40 млн штук: сколько нужно яиц для белгородских образовательных учреждений

В Белгородской области нет проблем с поставками куриных яиц в учреждения

Не так давно журналисты Бел.Ру выяснили, что крупные аукционы на поставку куриных яиц в Белгородскую область не состоялись. Мы обратились за комментарием в областное правительство и узнали, есть ли дефицит данного продукта.

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