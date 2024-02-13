Белгородских детей вывозят в Калужскую область

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Стало известно, что ещё 150 учащихся младших классов из Белгорода примут в Калужской области. Ребята поедут в загородный лагерь. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков 13 февраля.
Калужская область и Белгородская область давно общаются и обмениваются опытом, помогают друг другу в трудную минуту. И, конечно, хочется пожелать новых успехов и мирного неба.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее белгородцы пожаловались на решение по калужскому лагерю. Дело в том, что многие дети собирались туда отправиться, но в последний момент родителям сообщили, что в лагерь поедут только ученики 1-3-х классов.
На обращение жителей отреагировали в мэрии. Как объяснили в горадминистрации, в лагере «Сокол» в первый заезд были преимущественно дети из начальной школы. В этот раз преимущество снова отдают ученикам начальных классов.