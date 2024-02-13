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Published Сегодня, 06:37

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Дети

Белгородских детей вывозят в Калужскую область

13 февраля 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
Дети

150 белгородских школьников уедут в загородный лагерь под Калугой

На отдых 13 февраля отправятся ученики младших классов из Белгорода. Ребят отправят в загородный лагерь, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении.
Сюжет
Дети

Стало известно, что ещё 150 учащихся младших классов из Белгорода примут в Калужской области. Ребята поедут в загородный лагерь. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков 13 февраля.

Калужская область и Белгородская область давно общаются и обмениваются опытом, помогают друг другу в трудную минуту. И, конечно, хочется пожелать новых успехов и мирного неба.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее белгородцы пожаловались на решение по калужскому лагерю. Дело в том, что многие дети собирались туда отправиться, но в последний момент родителям сообщили, что в лагерь поедут только ученики 1-3-х классов.

На обращение жителей отреагировали в мэрии. Как объяснили в горадминистрации, в лагере «Сокол» в первый заезд были преимущественно дети из начальной школы. В этот раз преимущество снова отдают ученикам начальных классов.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Детский лагерь#Учащиеся#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Калужская область#Младшие классы
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