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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Белгородской области запустят портал по трудоустройству молодых людей

В Белгородской области запустят портал по трудоустройству молодых людей

12 февраля 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney
Для этого власти разработали специальную платформу, которая уже будет насчитывать около 2500 вакансий. Подробнее рассказала министр по делам молодёжи Белгородской области Татьяна Киреева.

Как отметила чиновница, по данным опроса, 74% молодых людей хотят жить и работать в Белгородской области. Киреева добавила, что запрос на механизм трудоустройства молодых людей в регионе существует давно, поэтому был инициирован проект «Первое рабочее место», направленный на аудиторию 14+.

В этом направлении проделан большой объём работы. Мы подобрали крупных работодателей, которые вместе с нами озабочены вопросом трудоустройства и кадрового наполнения качественными сотрудниками.
Татьяна Киреева

Партнёрами проекта стали как крупные предприятия, так и представители малого и среднего бизнеса. В итоге сформировались порядка 2500 вакансий, нацеленные на молодых людей без опыта работы. Также появились 50 пакетов стажировки с гибким графиком.

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области

Найти работу можно найти на разработанном портале. В настоящее время проходят работы по его наполнению.

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области
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#Белгородская область#Проект#Работодатели#Вакансии#Предприятия#Малый и средний бизнес#Стажировка#Портал#Белгород#Кристина Семенчук#Министр по делам молодежи
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