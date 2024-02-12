В Белгородской области запустят портал по трудоустройству молодых людей

Как отметила чиновница, по данным опроса, 74% молодых людей хотят жить и работать в Белгородской области. Киреева добавила, что запрос на механизм трудоустройства молодых людей в регионе существует давно, поэтому был инициирован проект «Первое рабочее место», направленный на аудиторию 14+.