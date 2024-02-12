В Белгородской области запустят портал по трудоустройству молодых людей

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Как отметила чиновница, по данным опроса, 74% молодых людей хотят жить и работать в Белгородской области. Киреева добавила, что запрос на механизм трудоустройства молодых людей в регионе существует давно, поэтому был инициирован проект «Первое рабочее место», направленный на аудиторию 14+.
В этом направлении проделан большой объём работы. Мы подобрали крупных работодателей, которые вместе с нами озабочены вопросом трудоустройства и кадрового наполнения качественными сотрудниками.
Татьяна Киреева
Партнёрами проекта стали как крупные предприятия, так и представители малого и среднего бизнеса. В итоге сформировались порядка 2500 вакансий, нацеленные на молодых людей без опыта работы. Также появились 50 пакетов стажировки с гибким графиком.
Найти работу можно найти на разработанном портале. В настоящее время проходят работы по его наполнению.