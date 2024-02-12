В Белгороде продолжается поиск владельцев 12 поврежденных обстрелами автомобилей

699 повреждённых при обстрелах Белгорода авто принадлежат физлицам, доложил Валентин Демидов. Из них восстановление и компенсация ожидаются по 10 единицам спецтехники уже сегодня, 12 февраля. Также владельцам 12 автомобилей до конца недели предоставят выплаты. Их всё ещё ищут, поэтому — по мере выхода на связь. На сегодня найдено три владельца. Осталось в работе — 22 единицы транспорта. Все авто были повреждены в период с 30 декабря по текущий понедельник.