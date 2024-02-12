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Пострадавший транспорт

В Белгороде продолжается поиск владельцев 12 поврежденных обстрелами автомобилей

12 февраля 2024, 08:46
Фото: 1MI
Пострадавший транспорт

В Белгороде осталось компенсировать всего 22 повреждённых при обстрелах авто

Компенсационные выплаты и восстановительные работы по пострадавшим авто в Белгороде продолжаются. На данный момент в работе остаются 22 автомобиля. 12 собственников транспортных средств всё ещё ищут. Трое из них вышли на связь. Компенсацию они получат до конца недели, сообщил Валентин Демидов.

699 повреждённых при обстрелах Белгорода авто принадлежат физлицам, доложил Валентин Демидов. Из них восстановление и компенсация ожидаются по 10 единицам спецтехники уже сегодня, 12 февраля. Также владельцам 12 автомобилей до конца недели предоставят выплаты. Их всё ещё ищут, поэтому — по мере выхода на связь. На сегодня найдено три владельца. Осталось в работе — 22 единицы транспорта. Все авто были повреждены в период с 30 декабря по текущий понедельник.

Напомним, что при обстреле ВСУ Белгородской области 8 февраля последствия коснулись шести муниципалитетов. Число пострадавших за день белгородцев также достигло шести. В тот же день дрон атаковал пассажирский автобус в Новой Таволжанке. Так, за 8 февраля пострадали 34 дома и 38 транспортных средств.

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