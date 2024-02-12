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Posted Вчера, 13:47

Published Вчера, 13:47

Modified Вчера, 13:49

Updated Вчера, 13:49

Следком

Пьяный белгородец поссорился с собутыльниками и забил их до смерти в подъезде МКД

12 февраля 2024, 13:47
Фото: 1MI
Следком

Белгородец пойдёт под суд за жестокое избиение собутыльников

Происшествие случилось летом 2023 года в многоэтажном доме в Белгороде. Знакомые выпивали, а затем зашли в один из подъездов, где обвиняемый избил кулаками и ногами двух приятелей. Подробности сообщили в региональном следкоме.

Вечером 1 августа 2023 года 35-летний житель Белгорода вместе со своими знакомыми выпивал на скамейке возле жилого дома на улице Королёва. После этого компания зашла в подъезд многоэтажки, где на лестничной площадке между тремя мужчинами произошёл конфликт.

Белгородец нанёс двоим своим знакомым многочисленные удары кулаками и ногами по различным частям тела, после чего скрылся. Потерпевших доставили в больницу, но спасти не смогли — оба от полученных травм скончались.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»). На время расследования белгородца заключили под стражу.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, прокуратура утвердила обвинительное заключения, материалы дела отправили в суд для рассмотрения по существу.

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