Пьяный белгородец поссорился с собутыльниками и забил их до смерти в подъезде МКД

Posted Вчера, 13:47
Published Вчера, 13:47
Modified Вчера, 13:49
Updated Вчера, 13:49
Вечером 1 августа 2023 года 35-летний житель Белгорода вместе со своими знакомыми выпивал на скамейке возле жилого дома на улице Королёва. После этого компания зашла в подъезд многоэтажки, где на лестничной площадке между тремя мужчинами произошёл конфликт.
Белгородец нанёс двоим своим знакомым многочисленные удары кулаками и ногами по различным частям тела, после чего скрылся. Потерпевших доставили в больницу, но спасти не смогли — оба от полученных травм скончались.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»). На время расследования белгородца заключили под стражу.
Следователи собрали достаточную доказательственную базу, прокуратура утвердила обвинительное заключения, материалы дела отправили в суд для рассмотрения по существу.