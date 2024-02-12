Пьяный белгородец поссорился с собутыльниками и забил их до смерти в подъезде МКД

Белгородец пойдёт под суд за жестокое избиение собутыльников

Происшествие случилось летом 2023 года в многоэтажном доме в Белгороде. Знакомые выпивали, а затем зашли в один из подъездов, где обвиняемый избил кулаками и ногами двух приятелей. Подробности сообщили в региональном следкоме.