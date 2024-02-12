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Posted 12 февраля 2024, 13:12

Published 12 февраля 2024, 13:12

Modified 12 февраля 2024, 13:12

Updated 12 февраля 2024, 13:12

Учебники

Не все белгородские школьники будут писать всероссийские проверочные работы

12 февраля 2024, 13:12
Фото: 1MI. Учебники

В минобре рассказали об особенностях сдачи ВПР в Белгородской области

Сюжет
Школьники
Вопрос о процедуре сдачи работ задали родители школьников. Они поинтересовались, будут ли в этом году проверочные работы или их написание отменили. На вопрос ответил глава регионального минобра.

Белгородцы интересуются, будут ли дети в этом году сдавать всероссийские проверочные работы (ВПР). Оказалось, что будут, но не во всех муниципалитетах Белгородской области.

Всероссийские проверочные работы в Белгородской области будут организованы в соответствии с федеральным графиком проведения ВПР в 2024 году, утверждённым Рособрнадзором. ВПР предполагают очный формат участия. В образовательных организациях, которые в период с 19 марта по 17 мая 2024 года будут осуществлять обучение в дистанционном формате, ВПР проводиться не будут.
Андрей Милёхин, замгубернатора — министр образования Белгородской области

Кроме этого, родители девятиклассников в Строителе попросили отменить сдачу ОГЭ в этом году. «По аналогии с прошлым учебным годом отмените ОГЭ ученикам 9 -х классов в Строителе. Можно выдать аттестаты по итоговым годовым оценкам. Дети в сплошном стрессе», — отметила белгородка.

Милёхин отметил, что право на отмену итоговой аттестации есть только у федеральной власти.

Напомним, что в прошлом году школьники писали ВПР с марта по май.

Когда в Белгородской области пройдут проверочные работы для школьников в 2023 году
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Школьники#Экзамен#Белгород#Андрей Милёхин#ВПР
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