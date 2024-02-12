Не все белгородские школьники будут писать всероссийские проверочные работы

Posted 12 февраля 2024, 13:12
Published 12 февраля 2024, 13:12
Modified 12 февраля 2024, 13:12
Updated 12 февраля 2024, 13:12
Белгородцы интересуются, будут ли дети в этом году сдавать всероссийские проверочные работы (ВПР). Оказалось, что будут, но не во всех муниципалитетах Белгородской области.
Всероссийские проверочные работы в Белгородской области будут организованы в соответствии с федеральным графиком проведения ВПР в 2024 году, утверждённым Рособрнадзором. ВПР предполагают очный формат участия. В образовательных организациях, которые в период с 19 марта по 17 мая 2024 года будут осуществлять обучение в дистанционном формате, ВПР проводиться не будут.
Андрей Милёхин, замгубернатора — министр образования Белгородской области
Кроме этого, родители девятиклассников в Строителе попросили отменить сдачу ОГЭ в этом году. «По аналогии с прошлым учебным годом отмените ОГЭ ученикам 9 -х классов в Строителе. Можно выдать аттестаты по итоговым годовым оценкам. Дети в сплошном стрессе», — отметила белгородка.
Милёхин отметил, что право на отмену итоговой аттестации есть только у федеральной власти.
Напомним, что в прошлом году школьники писали ВПР с марта по май.