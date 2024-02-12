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Театр

Минкульт: Театр не может заполнять зал более чем на 75% из-за обстановки в Белгороде

12 февраля 2024, 11:53
Фото: 1MI
Театр

БГАДТ запретили заполнять зал полностью из-за обстановки в Белгороде

Белгородка попросила разобраться с ситуацией с билетами в театр. По словам женщины, билетов на сайте в продаже нет, при этом в зале находится 30% свободных мест. Ситуацию объяснили в министерстве культуры области.

Белгородка утверждает, что билетов на сайте драмтеатра в продаже нет, хотя в зале остаются 30% свободных мест.

«Наведите, пожалуйста, порядок. А то получается, только работники бюджетной сферы могут попасть в театр. И спектакли играются при полупустом зале», — написала местная жительница.

На комментарий ответило региональное министерство культуры. Представители ведомства сообщили, что билеты на март действительно практически распроданы. Продажа билетов идёт уже неделю, но возможность их купить была с 6 по 8 февраля.

Также в министерстве отметили, что свободные места в зале действительно остаются, но причина уважительная: театр не имеет право заполнять зал более чем на 75%. Связано это с оперативной обстановкой в городе. Кроме того, отмечают власти, бывают случаи, когда человек купил билет, но передумал идти в день спектакля, опасаясь форс-мажоров.

В минкульте напомнили, что билеты часто сдают, узнать об их наличии можно в кассе театра и на сайте. В начале марта планируют открыть продажи на апрель.

Напомним, что на днях в драмтеатре после атаки ВСУ отменили спектакль. В театре должен был состояться показ постановки «Абсолютно счастливые люди». Спектакль решили перенести на апрель.

Ранее в театре объяснили, как будет работать учреждение в случае объявления ракетной опасности. Если оповещение поступит во время постановки, то её остановят и возобновлять не будут.

После атаки ВСУ белгородский драмтеатр отменил спектакль
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#Культура#Театр#Билеты#Новости Белгорода#Бгадт им. щепкина#Белгород#Алина Харина#Обстановка
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