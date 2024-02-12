Минкульт: Театр не может заполнять зал более чем на 75% из-за обстановки в Белгороде

Также в министерстве отметили, что свободные места в зале действительно остаются, но причина уважительная: театр не имеет право заполнять зал более чем на 75%. Связано это с оперативной обстановкой в городе. Кроме того, отмечают власти, бывают случаи, когда человек купил билет, но передумал идти в день спектакля, опасаясь форс-мажоров.