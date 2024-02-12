Как работодатели относятся к белгородцам с татуировками?

Шестеро из десяти белгородцев, у которых есть как минимум одна татуировка, уже задумываются о следующей. Формально наличие татуировок не может являться основанием для отказа в трудоустройстве, однако не все работодатели обращают на это внимание. Так, в некоторых сферах действует негласный запрет на татуировки: например, в банках и отделах продаж. При этом в трудоустройстве из-за тату отказывал каждый десятый рекрутер в Белгороде.