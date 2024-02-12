Как работодатели относятся к белгородцам с татуировками?

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Шестеро из десяти белгородцев, у которых есть как минимум одна татуировка, уже задумываются о следующей. Формально наличие татуировок не может являться основанием для отказа в трудоустройстве, однако не все работодатели обращают на это внимание. Так, в некоторых сферах действует негласный запрет на татуировки: например, в банках и отделах продаж. При этом в трудоустройстве из-за тату отказывал каждый десятый рекрутер в Белгороде.
Белгородцы не всегда положительно относятся к татуировкам — таких жителей всего 25%. Отрицательное отношение же у 42%. Каждый третий человек с оценкой затруднился. При этом набить себе тату хотят 18% опрошенных.
Рисунки на теле больше привлекают женщин, чем мужчин. Но чем старше становятся белгородцы и чем выше уровень их дохода, тем реже у них возникает желание набить татуировку.