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Published Сегодня, 11:39

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Поддержка семей и детей

«Это парадные отчёты»: Гладков не оценил доклады глав о поддержке белгородских семей

12 февраля 2024, 11:39
Фото: 1MI
Поддержка семей и детей

Губернатор отчитал белгородских чиновников за «парадные отчёты»

Текущий год объявлен Годом семьи. Поэтому на сегодняшнем оперсовещании продолжают слушать доклады о помощи семья и детям в Белгородской области. Однако губернатор остался недоволен отчётами глав Губкинского ГО и Прохоровского района. По его словам, всё это — «парадные отчёты», в которых нет задач.
Сюжет
Дети

Вячеслав Гладков ответил, что ему понравился факт уделяемого внимания работе с семьями и детьми в рамках их поддержки, о котором рассказал Михаил Лобазнов, глава администрации Губкинского горокруга. Но всё-таки «не хватило акцента, который направляет муниципальное образование по занятости детей во внеурочное время», несмотря на то, что округ в принципе имеет неплохую возможность реализации подобных возможностей.

Чиновник ответил, что внеурочная деятельность детей на самом деле контролируется. В том числе путём их трудоустройства. Он рассказал об идее составления семейных паспортов, «чтобы понимали и видели тех детей, которые не охвачены дополнительной нагрузкой» не только в каникулярный период. Работу глава Губкинского горокруга обещал провести в течение месяца. Отчёт о работе ожидается теперь в апреле.

Раскритиковал губернатор Белгородской области и доклад Сергея Канищева, главы Прохоровского района. Свои претензии Гладков обобщил и объяснил так:

«Обращаюсь к главам — вы не обратили внимание на доклад Андрея Александровича [Мухартова] на прошлой неделе. Вы не говорите о проблематике. Вы не говорите ни о детской преступности, ни о преступлениях в отношении детей. Вы не говорите о злоупотреблении несовершеннолетними алкоголя, незаконном употреблении наркотических средств. Или вы хотите сказать, что вы не знаете об этих случаях на ваших территориях?».

По словам главы области, 85% озвученных чиновниками докладов — «это парадные отчёты» о проведённых мероприятиях. Причина — отсутствие в них целей и задач, которые ставит перед собой муниципалитет. Сюда же отнесли и оказание медицинской помощи и возможности её получения в период повышенной заболеваемости:

«Если глава в стороне находится — значит глава плохой. Болеют-то все».

Согласно отчётам, на территории Губкинского горокруга проживает 11 тысяч семей, в которых воспитывается в общей сложности 18 534 ребёнка. В 2023 году, сообщается, показатели рождаемости по первому ребёнку уменьшились, а последующих, в сравнение с 2022 годом, — увеличились. В округе проживает 1042 многодетные семьи. Это 3386 детей. В Прохоровском районе проживает сегодня 9666 семей, из которых 434 семьи — многодетные.

На прошлом совещании правительства Белгородской области рассказали, что создана группа специалистов для контроля и предотвращения преступности среди подростков. Оказалось, что количество несовершеннолетних, замешанных в таких делах, уменьшилось, но преступления стали происходить чаще. Среди факторов, которые способствуют этому, выделили социальные сети, дистанционное обучение, СВО и интернет.

#Город#Общество#Белгородская область#Прохоровский район#Наркотики#Дети#Рождаемость#Помощь#Многодетные семьи#Школы#Трудоустройство#Новости Белгорода#Медицинская помощь#Белгород#Гладков#Татьяна Лукащева#Детская преступность#Губкинский горокруг#Семьи
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