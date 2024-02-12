«Это парадные отчёты»: Гладков не оценил доклады глав о поддержке белгородских семей

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Вячеслав Гладков ответил, что ему понравился факт уделяемого внимания работе с семьями и детьми в рамках их поддержки, о котором рассказал Михаил Лобазнов, глава администрации Губкинского горокруга. Но всё-таки «не хватило акцента, который направляет муниципальное образование по занятости детей во внеурочное время», несмотря на то, что округ в принципе имеет неплохую возможность реализации подобных возможностей.
Чиновник ответил, что внеурочная деятельность детей на самом деле контролируется. В том числе путём их трудоустройства. Он рассказал об идее составления семейных паспортов, «чтобы понимали и видели тех детей, которые не охвачены дополнительной нагрузкой» не только в каникулярный период. Работу глава Губкинского горокруга обещал провести в течение месяца. Отчёт о работе ожидается теперь в апреле.
Раскритиковал губернатор Белгородской области и доклад Сергея Канищева, главы Прохоровского района. Свои претензии Гладков обобщил и объяснил так:
«Обращаюсь к главам — вы не обратили внимание на доклад Андрея Александровича [Мухартова] на прошлой неделе. Вы не говорите о проблематике. Вы не говорите ни о детской преступности, ни о преступлениях в отношении детей. Вы не говорите о злоупотреблении несовершеннолетними алкоголя, незаконном употреблении наркотических средств. Или вы хотите сказать, что вы не знаете об этих случаях на ваших территориях?».
По словам главы области, 85% озвученных чиновниками докладов — «это парадные отчёты» о проведённых мероприятиях. Причина — отсутствие в них целей и задач, которые ставит перед собой муниципалитет. Сюда же отнесли и оказание медицинской помощи и возможности её получения в период повышенной заболеваемости:
«Если глава в стороне находится — значит глава плохой. Болеют-то все».
Согласно отчётам, на территории Губкинского горокруга проживает 11 тысяч семей, в которых воспитывается в общей сложности 18 534 ребёнка. В 2023 году, сообщается, показатели рождаемости по первому ребёнку уменьшились, а последующих, в сравнение с 2022 годом, — увеличились. В округе проживает 1042 многодетные семьи. Это 3386 детей. В Прохоровском районе проживает сегодня 9666 семей, из которых 434 семьи — многодетные.
На прошлом совещании правительства Белгородской области рассказали, что создана группа специалистов для контроля и предотвращения преступности среди подростков. Оказалось, что количество несовершеннолетних, замешанных в таких делах, уменьшилось, но преступления стали происходить чаще. Среди факторов, которые способствуют этому, выделили социальные сети, дистанционное обучение, СВО и интернет.