«Это парадные отчёты»: Гладков не оценил доклады глав о поддержке белгородских семей

Чиновник ответил, что внеурочная деятельность детей на самом деле контролируется. В том числе путём их трудоустройства. Он рассказал об идее составления семейных паспортов, «чтобы понимали и видели тех детей, которые не охвачены дополнительной нагрузкой» не только в каникулярный период. Работу глава Губкинского горокруга обещал провести в течение месяца. Отчёт о работе ожидается теперь в апреле.



Раскритиковал губернатор Белгородской области и доклад Сергея Канищева, главы Прохоровского района. Свои претензии Гладков обобщил и объяснил так: