Для белгородских подростков подготовили работу на каникулы

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
По словам чиновницы, если в прошлых периодах подросткам предлагалась такая работа, как уборка служебных, производственных помещений, благоустройство и озеленение, то сегодня предлагаются места в реальном секторе экономики. Чиновница отметила, что на данный момент уже сформировано для подростков порядка 1500 вакансий.
Основная масса вакансий создана в образовательных, профессиональных, культурных и спортивных организациях. Но есть и предприятия, которые готовы принимать ребят на вакантные места.
Батанова отметила, что подросткам не предлагают высокооплачиваемые рабочие места, поскольку это неквалифицированные сотрудники. При этом, по данным на конец 2023 года, в половине вакансий уровень заработной платы превышал 30 тысяч рублей. К тому же, если подросток отрабатывал месяц, службы занятости доплачивали по 4500 рублей.
База для трудоустройства подростков и молодёжи имеется. Центры занятости готовы работать с ребятами.
Елена Батанова