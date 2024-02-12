Для белгородских подростков подготовили работу на каникулы

Батанова отметила, что подросткам не предлагают высокооплачиваемые рабочие места, поскольку это неквалифицированные сотрудники. При этом, по данным на конец 2023 года, в половине вакансий уровень заработной платы превышал 30 тысяч рублей. К тому же, если подросток отрабатывал месяц, службы занятости доплачивали по 4500 рублей.