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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Для белгородских подростков подготовили работу на каникулы

Для белгородских подростков подготовили работу на каникулы

12 февраля 2024, 09:54
Фото: 1MI
На сегодняшний день для ребят открыто порядка 1500 вакансий. Большинство из них — работа в образовательных и учебных организациях. Подробнее рассказала региональный министр соцзащиты Елена Батанова.
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Работа

По словам чиновницы, если в прошлых периодах подросткам предлагалась такая работа, как уборка служебных, производственных помещений, благоустройство и озеленение, то сегодня предлагаются места в реальном секторе экономики. Чиновница отметила, что на данный момент уже сформировано для подростков порядка 1500 вакансий.

Основная масса вакансий создана в образовательных, профессиональных, культурных и спортивных организациях. Но есть и предприятия, которые готовы принимать ребят на вакантные места.

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области

Батанова отметила, что подросткам не предлагают высокооплачиваемые рабочие места, поскольку это неквалифицированные сотрудники. При этом, по данным на конец 2023 года, в половине вакансий уровень заработной платы превышал 30 тысяч рублей. К тому же, если подросток отрабатывал месяц, службы занятости доплачивали по 4500 рублей.

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области
База для трудоустройства подростков и молодёжи имеется. Центры занятости готовы работать с ребятами.
Елена Батанова
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#Белгородская область#Подростки#Образование#Работа#Молодежь#Вакансии#Социальная защита#Белгород#Кристина Семенчук
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