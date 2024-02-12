Буцаев: Мы подвели итоги «Зеленой лиги» и готовы назвать топ-15 экоклубов

Posted Вчера, 20:07
Published Вчера, 20:07
Modified Вчера, 20:09
Updated Вчера, 20:09
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, «Зеленая лига» — это проект, направленный на развитие студенческих экологических объединений. Он стартовал в марте минувшего года при поддержке волонтерского экологического движения «Делай!». «Зеленая лига» стала акселератором для талантливых молодых людей, в сфере экологии появилось множество новых программ. Спустя год пришло время подведения итогов и определения наиболее активных клубов. «Подчеркну, что именно в руках молодежи — наше чистое будущее, и мы обязательно будем продолжать поддерживать экологические инициативы молодых граждан нашей страны», — заявил глава РЭО.
Участниками программы стали 55 экологических клубов из 40 российских регионовы, включая ЛНР и Запорожскую область. Отбор в «Лигу» производился на конкурсной основе, пишет 56orb.ru.
Согласно информации, предоставленной PR-директором РЭО Дмитрием Бойко, в рейтинг были включены 15 клубов, проявивших максимальную активность. В топ-3 вошли два региона. На первом и втором местах оказались соответственно экоклуб Тульского госуниверситета «Зеленая экономика» и экологический добровольческий корпус «Сохраняй» Тульского государственного педуниверситета имени Л. Н. Толстого. Третью позицию занял экоклуб Самарского государственного технического университета «Жизнь».
В ходе составления рейтинга была учтена деятельность объединений в течение всего минувшего года. Команды принимали участие в мероприятиях федеральной экологической повестки, организовали свои просветительские и другие активности и реализовали ряд мероприятий «На зеленой волне» с целью повышения уровня знаний о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Благодаря циклу «На зеленой волне» молодежь узнала о позитивных экологических изменениях, а студенты получили доступ к профориентации. Благодаря общей работе студентов было проведено более 7000 мероприятий, которые посетили свыше 53 тысяч человек.
Самые активные участники «Зеленой лиги» могут попробовать себя в роли организаторов экологических событий. В октябре 5 студентов вошли в дирекцию молодежного дня Российского экологического форума (РЭФ).