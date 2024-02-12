Буцаев: Мы подвели итоги «Зеленой лиги» и готовы назвать топ-15 экоклубов

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, «Зеленая лига» — это проект, направленный на развитие студенческих экологических объединений. Он стартовал в марте минувшего года при поддержке волонтерского экологического движения «Делай!». «Зеленая лига» стала акселератором для талантливых молодых людей, в сфере экологии появилось множество новых программ. Спустя год пришло время подведения итогов и определения наиболее активных клубов. «Подчеркну, что именно в руках молодежи — наше чистое будущее, и мы обязательно будем продолжать поддерживать экологические инициативы молодых граждан нашей страны», — заявил глава РЭО.