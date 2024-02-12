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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Автомобили

Белгородец решил отомстить женщине на дороге и «избил» зеркало её машины

12 февраля 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
Автомобили

Полиция нашла белгородца, устроившего конфликт с автомобилисткой

Жительница Белгорода обратилась в полицию и рассказала о споре с мужчиной, в результате которого он ударил зеркало её автомобиля. На белгородца составили протокол за мелкое хулиганство, сообщили в региональном УМВД.

На белгородца составили протокол за мелкое хулиганство. Причиной стал конфликт с автомобилисткой на дороге.

Жительница Белгорода обратилась в полицию и сообщила, что поругалась с водителем «Лады Гранты». В ходе перепалки мужчина ударил зеркало её машины.

Вскоре правоохранители нашли белгородца. По его словам, во дворе дома на улице Костюкова он не разъехался с иномаркой, за рулём которой сидела женщина. Во время конфликта мужчина нанёс удар по зеркалу авто. В своём поступке горожанин раскаялся, а перед белгородкой извинился.

Добавим, что на него составили протокол за мелкое хулиганство. Белгородцу может грозить штраф 500-1000 рублей или арест до 15 суток.

В прошлом году другой житель региона «избил» чужую машину после ссоры с женой. Сумма нанесённого владельцу ущерба составила 40 тыс. рублей.

Белгородец из-за ссоры с женой руками и ногами побил чужую машину
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#Белгородская область#Происшествия#Автомобиль#Новости Белгорода#Конфликт#Белгород#Наталья Корявых#Мелкое хулиганство
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