Белгородец решил отомстить женщине на дороге и «избил» зеркало её машины

Вскоре правоохранители нашли белгородца. По его словам, во дворе дома на улице Костюкова он не разъехался с иномаркой, за рулём которой сидела женщина. Во время конфликта мужчина нанёс удар по зеркалу авто. В своём поступке горожанин раскаялся, а перед белгородкой извинился.