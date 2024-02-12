Белгородец решил отомстить женщине на дороге и «избил» зеркало её машины

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
На белгородца составили протокол за мелкое хулиганство. Причиной стал конфликт с автомобилисткой на дороге.
Жительница Белгорода обратилась в полицию и сообщила, что поругалась с водителем «Лады Гранты». В ходе перепалки мужчина ударил зеркало её машины.
Вскоре правоохранители нашли белгородца. По его словам, во дворе дома на улице Костюкова он не разъехался с иномаркой, за рулём которой сидела женщина. Во время конфликта мужчина нанёс удар по зеркалу авто. В своём поступке горожанин раскаялся, а перед белгородкой извинился.
Добавим, что на него составили протокол за мелкое хулиганство. Белгородцу может грозить штраф 500-1000 рублей или арест до 15 суток.
В прошлом году другой житель региона «избил» чужую машину после ссоры с женой. Сумма нанесённого владельцу ущерба составила 40 тыс. рублей.