«Русские горки» и четырёхметровый Горыныч: что скоро появится в парке «Калейдоскоп»

Кроме них в парке уже к апрелю появятся фигуры сказочных персонажей. В планах установить четырёхметровую статую Змея Горыныча, которая будет дышать дымом, и Избушку на курьих ножках — в три метра высотой. Планируют оборудовать также аркадные аттракционы, автодром и верёвочный городок.