«Русские горки» и четырёхметровый Горыныч: что скоро появится в парке «Калейдоскоп»

Posted Вчера, 11:38
Published Вчера, 11:38
Modified Вчера, 13:42
Updated Вчера, 13:42
Директор парка Антон Ковалёв сообщил, что к 2025 году за «Стимградом» в парке появятся «Русские горки». Установить их по задумке спонсора «Калейдоскопа» Владимира Зотова должны к 9 мая — ко Дню Победы.
Кроме них в парке уже к апрелю появятся фигуры сказочных персонажей. В планах установить четырёхметровую статую Змея Горыныча, которая будет дышать дымом, и Избушку на курьих ножках — в три метра высотой. Планируют оборудовать также аркадные аттракционы, автодром и верёвочный городок.
Также на входе в парк установят бронзовую фигуру Михаила Ломоносова — изобретателя калейдоскопа. Аналогичные статуи из бронзы появятся в «Парке динозавров» и возле зоопарка — динозавра и льва соответственно.
Антон Ковалёв добавил, что бюджет парка на 2024–2025 годы составил 492 млн рублей. Общий объём инвестиций — 2 млрд 442 млн рублей.
Напомним, что появится в парке и колесо обозрения. Прокатиться на нём можно будет уже в июне этого года.