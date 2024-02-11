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Posted Вчера, 11:38

Published Вчера, 11:38

Modified Вчера, 13:42

Updated Вчера, 13:42

В парке «Калейдоскоп» Белгорода появятся «Русские горки» и сказочные стаутуи

«Русские горки» и четырёхметровый Горыныч: что скоро появится в парке «Калейдоскоп»

11 февраля 2024, 11:38
Фото: 1MI

В парке «Калейдоскоп» Белгорода появятся «Русские горки» и сказочные стаутуи

Во время пресс-конференции с журналистами директор «Калейдоскопа» Антон Ковалёв рассказал о планах по развитию парка аттракционов. По его словам, к 2025-му году установят «Русские горки», ещё раньше появятся сказочные статуи.
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Зоопарк

Директор парка Антон Ковалёв сообщил, что к 2025 году за «Стимградом» в парке появятся «Русские горки». Установить их по задумке спонсора «Калейдоскопа» Владимира Зотова должны к 9 мая — ко Дню Победы.

Кроме них в парке уже к апрелю появятся фигуры сказочных персонажей. В планах установить четырёхметровую статую Змея Горыныча, которая будет дышать дымом, и Избушку на курьих ножках — в три метра высотой. Планируют оборудовать также аркадные аттракционы, автодром и верёвочный городок.

Также на входе в парк установят бронзовую фигуру Михаила Ломоносова — изобретателя калейдоскопа. Аналогичные статуи из бронзы появятся в «Парке динозавров» и возле зоопарка — динозавра и льва соответственно.

Антон Ковалёв добавил, что бюджет парка на 2024–2025 годы составил 492 млн рублей. Общий объём инвестиций — 2 млрд 442 млн рублей.

Напомним, что появится в парке и колесо обозрения. Прокатиться на нём можно будет уже в июне этого года.

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