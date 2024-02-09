Стало известно, на что правительство РФ даст денег Белгородской области

Posted 9 февраля 2024, 07:18
Published 9 февраля 2024, 07:18
Modified 1 декабря 2024, 08:48
Updated 1 декабря 2024, 08:48
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о выделении Белгородской области дополнительных средств из федерального бюджета. Соответствующее решение приняло правительство РФ накануне. Глава региона встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По итогам встречи принято решение оказать региону финансовую помощь.
В первую очередь эти деньги пойдут на возмещение потерь шебекинским предприятиям, пострадавших в результате летних обстрелов. Также помощь направят субъектам МСП и сельхозпредприятиям Белгородской области, которые получили прямой ущерб из-за невозможности работать на сельхозполях из-за атак противника.
Ещё регион получит средства на строительство жилья для белгородцев. Речь идёт о тех, у кого нет доступа к своим домам из-за оперативной обстановки.
Это помимо тех 15 населённых пунктов, где введён режим ЧС. Все списки сейчас у глав муниципальных образований, они их и формировали, будут доводиться до жителей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее стало известно, что 122 предприятия в Шебекино получат 250 млн рублей для восстановления. На днях стартовал первый этап выдачи средств бизнесу в Шебекинском горокруге.