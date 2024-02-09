Современная ортопедия и цифровая стоматология: интервью с врачом-стоматологом

— Для точной диагностики необходим дентальный компьютерный томограф, внутриротовой 3D сканер и программа для планирования. Данные компьютерного томографа и 3D сканера загружаются в программу планирования, где формируется зубочелюстная модель, по которой мы определяем ширину и высоту костной ткани, глубину залегания нижнечелюстного нерва, расположение верхнечелюстных синусов. По этим данным выбираем оптимальное положение имплантатов и изготавливаем шаблон.