Современная ортопедия и цифровая стоматология: интервью с врачом-стоматологом

Posted 9 февраля, 08:00
Published 9 февраля, 08:00
Modified 9 февраля, 14:36
Updated 9 февраля, 14:36
О трендах развития современной стоматологии Бел.Ру рассказал заведующий стоматологического отделения медицинского центра «Поколение», врач-стоматолог-хирург Андрей Николаевич Кузнецов.
— Что на сегодняшний день представляет собой современная ортопедия?
— Современные ортопедические тенденции — это максимальное сохранение зубов живыми и уход от съёмных протезов. Всё это осуществимо с помощью зубных имплантатов. Для правильной и безопасной установки которых используют цифровое планирование.
— С чем связан переход на цифровую стоматологию?
— Переход связан с повышением качества установки имплантатов. Цифровое планирование позволяет учесть анатомические образования челюстей и выбрать оптимальные места для установки имплантатов, изготовить шаблон, при помощи которого сокращается время установки и риски имплантации.
— Какое оборудование нужно для точной диагностики?
— Для точной диагностики необходим дентальный компьютерный томограф, внутриротовой 3D сканер и программа для планирования. Данные компьютерного томографа и 3D сканера загружаются в программу планирования, где формируется зубочелюстная модель, по которой мы определяем ширину и высоту костной ткани, глубину залегания нижнечелюстного нерва, расположение верхнечелюстных синусов. По этим данным выбираем оптимальное положение имплантатов и изготавливаем шаблон.
— Какие существуют риски установки имплантатов зубов?
— При установке имплантатов возможно повреждение важных анатомических образований, таких как верхнечелюстной синус, нижнечелюстной нерв, корни своих собственных зубов. Цифровое планирование и шаблонная хирургия позволяет этого избежать.
— Пьезохирургия — что это?
— Для костных операций в полости рта, таких как удаление зубов мудрости, наращивание костной ткани (синус-лифтинг, расщепление альвеолярного гребня) применяется пьезохирургический аппарат.
— Зачем стоматологу микроскоп?
— Микроскоп используется врачом-стоматологом для более качественного лечения труднопроходимых корневых каналов зубов, извлечения отломков инструментов, и перепломбирования ранее леченых корней зубов.