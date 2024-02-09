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Posted 9 февраля, 08:00

Published 9 февраля, 08:00

Modified 9 февраля, 14:36

Updated 9 февраля, 14:36

Современная ортопедия и цифровая стоматология: интервью с врачом-стоматологом

Современная ортопедия и цифровая стоматология: интервью с врачом-стоматологом

9 февраля 2024, 08:00
Фото: Поколение
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Ежегодно 9 февраля во всем мире отмечается профессиональный праздник − Международный день стоматолога. Журналисты Бел.Ру пообщались с заведующим стоматологического отделения медицинского центра «Поколение», который поделился современными тенденциями отрасли.

О трендах развития современной стоматологии Бел.Ру рассказал заведующий стоматологического отделения медицинского центра «Поколение», врач-стоматолог-хирург Андрей Николаевич Кузнецов.

Фото: Поколение

— Что на сегодняшний день представляет собой современная ортопедия?

— Современные ортопедические тенденции — это максимальное сохранение зубов живыми и уход от съёмных протезов. Всё это осуществимо с помощью зубных имплантатов. Для правильной и безопасной установки которых используют цифровое планирование.

— С чем связан переход на цифровую стоматологию?

— Переход связан с повышением качества установки имплантатов. Цифровое планирование позволяет учесть анатомические образования челюстей и выбрать оптимальные места для установки имплантатов, изготовить шаблон, при помощи которого сокращается время установки и риски имплантации.

— Какое оборудование нужно для точной диагностики?

— Для точной диагностики необходим дентальный компьютерный томограф, внутриротовой 3D сканер и программа для планирования. Данные компьютерного томографа и 3D сканера загружаются в программу планирования, где формируется зубочелюстная модель, по которой мы определяем ширину и высоту костной ткани, глубину залегания нижнечелюстного нерва, расположение верхнечелюстных синусов. По этим данным выбираем оптимальное положение имплантатов и изготавливаем шаблон.

Фото: «Поколение»

— Какие существуют риски установки имплантатов зубов?

— При установке имплантатов возможно повреждение важных анатомических образований, таких как верхнечелюстной синус, нижнечелюстной нерв, корни своих собственных зубов. Цифровое планирование и шаблонная хирургия позволяет этого избежать.

— Пьезохирургия — что это?

— Для костных операций в полости рта, таких как удаление зубов мудрости, наращивание костной ткани (синус-лифтинг, расщепление альвеолярного гребня) применяется пьезохирургический аппарат.

Фото: «Поколение»

— Зачем стоматологу микроскоп?

— Микроскоп используется врачом-стоматологом для более качественного лечения труднопроходимых корневых каналов зубов, извлечения отломков инструментов, и перепломбирования ранее леченых корней зубов.

Фото: Поколение

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться у специалиста.

#Стоматология#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук#Ортопедия#Микроскоп#Ультразвуковая волна#Шаблонная хирургия#Зубные имплантаты
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