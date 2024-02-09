Нейросеть GigaChat от Сбера создаст новый рецепт бургера для Burger King

Напомним, что нейронная сеть GigaChat была представлена весной 2023 года. На сегодняшний день ей пользуются около двух с половиной миллионов человек. GigaChat способна генерировать тексты, создавать код, а также отвечать на вопросы. Предприниматели могут использовать этот продукт в своих проектах, в том числе для оптимизации бизнес-процессов.