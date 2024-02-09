Нейросеть GigaChat от Сбера создаст новый рецепт бургера для Burger King

Posted 9 февраля, 14:56
Published 9 февраля, 14:56
Modified 9 февраля, 14:56
Updated 9 февраля, 14:56
По информации kp.ru, компания Burger King получила предложение от разработанной Сбером нейросети GigaChat использовать процессы искусственного интеллекта для создания нового рецепта бургера.
Стоит отметить, что данное предложение появилось не спонтанно. Недавно американская компания фастфуда объявила конкурс на создание нового рецепта бургера, при котором обязательным условием стало сотрудничество с ИИ. Победителю организаторы обещали выплатить миллион долларов в качестве приза.
Встречное предложение поступило от российской нейросети GigaChat. В случае победы ее рецепта в конкурсе нейросеть обещала начислить компании 100 миллионов бонусов «Спасибо». Одним из важных условий стало включение нового бургера в меню российских заведений общепита.
Напомним, что нейронная сеть GigaChat была представлена весной 2023 года. На сегодняшний день ей пользуются около двух с половиной миллионов человек. GigaChat способна генерировать тексты, создавать код, а также отвечать на вопросы. Предприниматели могут использовать этот продукт в своих проектах, в том числе для оптимизации бизнес-процессов.