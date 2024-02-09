Белгородцы хотят увезти ребёнка в Москву, но боятся, что его не возьмут в его класс

Вопрос задали белгородцы, которые хотят отправить сына в Москву к бабушке. Но они переживают, что в школе его могут отправить учиться на класс раньше. Глава региона ответил, что здесь всё придётся решать в индивидуальном порядке, потому что в столичных школах могут быть свои требования к уровню знаний поступающих учеников.