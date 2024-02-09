Белгородцы хотят увезти ребёнка в Москву, но боятся, что его не возьмут в его класс

Posted 9 февраля, 19:04
Published 9 февраля, 19:04
Modified 9 февраля, 19:06
Updated 9 февраля, 19:06
В рубрике «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова спросили, как быть при переводе ребёнка в московскую школу — возьмут ли его в столице в тот же класс, в котором он учится в Белгороде.
Вопрос задали белгородцы, которые хотят отправить сына в Москву к бабушке. Но они переживают, что в школе его могут отправить учиться на класс раньше. Глава региона ответил, что здесь всё придётся решать в индивидуальном порядке, потому что в столичных школах могут быть свои требования к уровню знаний поступающих учеников.
При этом губернатор сообщил, что при поддержке заместителя Андрея Милёхина регион готов максимально помочь ребёнку в рамках своих компетенций.