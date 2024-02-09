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Posted 9 февраля, 19:04

Published 9 февраля, 19:04

Modified 9 февраля, 19:06

Updated 9 февраля, 19:06

Белгородцы хотят увезти ребёнка в Москву, но боятся, что его не возьмут в его класс

Белгородцы хотят увезти ребёнка в Москву, но боятся, что его не возьмут в его класс

9 февраля 2024, 19:04
Фото: Изображение Midjourney
С этими опасениями родители обратились к Вячеславу Гладкову.

В рубрике «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова спросили, как быть при переводе ребёнка в московскую школу — возьмут ли его в столице в тот же класс, в котором он учится в Белгороде.

Вопрос задали белгородцы, которые хотят отправить сына в Москву к бабушке. Но они переживают, что в школе его могут отправить учиться на класс раньше. Глава региона ответил, что здесь всё придётся решать в индивидуальном порядке, потому что в столичных школах могут быть свои требования к уровню знаний поступающих учеников.

При этом губернатор сообщил, что при поддержке заместителя Андрея Милёхина регион готов максимально помочь ребёнку в рамках своих компетенций.

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#Евгений Грицков#Москва#Родители#Школа#Новости Белгорода#Перевод#Бабушка#Класс#Белгород#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Ученик#10 вопросов губернатору#СВО
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