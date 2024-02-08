Завершается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке — https://rosseti2024.skillhouse.info/
Соревнования стартуют 10 февраля 2024 года. Участвовать можно дистанционно, выбрав удобное время. На первом этапе ребят ожидают задания по математике, физике и информатике, на втором — кейсы, где нужно проявить творческие способности. Лучшие будут приглашены на очную оценочную конференцию, которая состоится в апреле.
Всероссийская олимпиада Группы «Россети» проводится в партнерстве с НИУ «МЭИ», ежегодно свои силы здесь пробуют тысячи школьников и студентов. Победители и призеры могут принять участие в энергетических проектных сменах во Всероссийском детском центре «Орленок» или на базе Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова, получить дополнительные баллы на экзаменах и поступить в вузы по целевому набору Группы «Россети».
Подробная информация и примеры заданий прошлых лет — на официальной странице Олимпиады — https://rosseti.ru/career/youth-policy/olympiad-of-pjsc-rosseti/