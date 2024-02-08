Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Завершается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»

Завершается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»

8 февраля 2024, 14:17
Фото: Россети
Реклама. ПАО «Россети Центр» . erid: LjN8JzhqT
Заявки могут подать учащиеся 9-11 классов средних школ, а также студенты колледжей и лицеев.

Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке — https://rosseti2024.skillhouse.info/

Соревнования стартуют 10 февраля 2024 года. Участвовать можно дистанционно, выбрав удобное время. На первом этапе ребят ожидают задания по математике, физике и информатике, на втором — кейсы, где нужно проявить творческие способности. Лучшие будут приглашены на очную оценочную конференцию, которая состоится в апреле.

Всероссийская олимпиада Группы «Россети» проводится в партнерстве с НИУ «МЭИ», ежегодно свои силы здесь пробуют тысячи школьников и студентов. Победители и призеры могут принять участие в энергетических проектных сменах во Всероссийском детском центре «Орленок» или на базе Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова, получить дополнительные баллы на экзаменах и поступить в вузы по целевому набору Группы «Россети».

Подробная информация и примеры заданий прошлых лет — на официальной странице Олимпиады — https://rosseti.ru/career/youth-policy/olympiad-of-pjsc-rosseti/

Фото: Россети
#Евгений Грицков
Подпишитесь
12 целей сбили над Белгородом: повреждены девять домов и три машины
Сегодня, 16:05
Восемь снарядов РСЗО «Ураган» и четыре «Ольхи» уничтожили над Белгородской областью
Сегодня, 15:45
Потеряла пол-литра крови: в горбольнице №2 Белгорода рассказали о состоянии раненых
Сегодня, 15:27
«Вместе телевизор не смотрели»: в суде выступил второй водитель Александра Сергиенко
Сегодня, 15:38
Шестеро раненых, ЧП на железной дороге: что случилось в Белгородской области?
Сегодня, 15:30