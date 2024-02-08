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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Бойцы

В бою до самой старости? Минобороны хочет повысить предельный возраст службы

8 февраля 2024, 14:18
Фото: Изображение Midjourney
Бойцы

Предельный возраст пребывания на службе для мобилизованных могут увеличить

Журналисты «Новых известий» изучили законопроект, разработанный Минобороны РФ, по установке предельного возраста пребывания на военной службе для контрактников и мобилизованных, попавших в армию после 24 февраля 2022 года.
Сюжет
СВО

В Минобороны РФ предложили установить единый предельный возраст в период мобилизации, военного положения или военного времени для высших офицеров до 70 лет, для всех остальных — до 65 лет. Это коснётся тех контрактников и мобилизованных, которые поступили на службу до 24 июня 2023 года, и значительно превысит стандартную возрастную планку выхода на пенсию для обычных граждан.

В настоящий момент законодательство не содержит норм для таких военнослужащих, но соответствующий законопроект уже разработан. В ведомстве считают, что эти нововведения позволят обеспечить необходимый уровень укомплектованности армии и сохранить её боеспособность.

Согласно действующему закону, предельный возраст для маршалов, генералов, адмиралов и генерал-полковников — 65 лет, для генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров и контр-адмиралов — 60 лет, для полковников и капитанов первого ранга — 55 лет, а для военных с другими званиями — 50 лет. При этом заключить новый контракт по достижении предельного возраста можно. Для высших воинских званий срок назначает президент.

В случае принятия нового законопроекта военнослужащие не смогут выбрать, остаться им дальше на службе после истечения срока контракта или нет, — срок службы автоматически увеличится до 65 лет.

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#Общество#Белгородская область#Военнослужащие#Белгород#Воинская служба#Контрактник#СВО#Александра Склярова#Мобилизованный#Предельный возраст
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