В бою до самой старости? Минобороны хочет повысить предельный возраст службы

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В Минобороны РФ предложили установить единый предельный возраст в период мобилизации, военного положения или военного времени для высших офицеров до 70 лет, для всех остальных — до 65 лет. Это коснётся тех контрактников и мобилизованных, которые поступили на службу до 24 июня 2023 года, и значительно превысит стандартную возрастную планку выхода на пенсию для обычных граждан.
В настоящий момент законодательство не содержит норм для таких военнослужащих, но соответствующий законопроект уже разработан. В ведомстве считают, что эти нововведения позволят обеспечить необходимый уровень укомплектованности армии и сохранить её боеспособность.
Согласно действующему закону, предельный возраст для маршалов, генералов, адмиралов и генерал-полковников — 65 лет, для генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров и контр-адмиралов — 60 лет, для полковников и капитанов первого ранга — 55 лет, а для военных с другими званиями — 50 лет. При этом заключить новый контракт по достижении предельного возраста можно. Для высших воинских званий срок назначает президент.
В случае принятия нового законопроекта военнослужащие не смогут выбрать, остаться им дальше на службе после истечения срока контракта или нет, — срок службы автоматически увеличится до 65 лет.