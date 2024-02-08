В бою до самой старости? Минобороны хочет повысить предельный возраст службы

В Минобороны РФ предложили установить единый предельный возраст в период мобилизации, военного положения или военного времени для высших офицеров до 70 лет, для всех остальных — до 65 лет. Это коснётся тех контрактников и мобилизованных, которые поступили на службу до 24 июня 2023 года, и значительно превысит стандартную возрастную планку выхода на пенсию для обычных граждан.