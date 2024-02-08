РЭО: Собираемость платежей за вывоз ТКО в РФ стремится к 100%

Заместитель гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов рассказал, что Северо-Западный федеральный округ зарегистрировал позитивную динамику по сравнению с прошлогодними показателями собираемости платы за вывоз твердых коммунальных отходов. В этом регионе показатель увеличился на 8,1%, достигнув 96,4%. При этом Карелов особо подчеркнул, что позитивная динамика бесспорна и в Северо-Кавказском федеральном округе: несмотря на наименьшие показатели СКФО среди регионов, рост здесь составил 7,9% и достиг 86,8%. В связи с этим Карелов ожидает вхождения в этот рейтинг и других субъектов Федерации.