РЭО: Собираемость платежей за вывоз ТКО в РФ стремится к 100%

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Published Сегодня, 19:39
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Updated Сегодня, 19:39
Также сообщалось, что общий объем счетов, выставленных физическим и юридическим лицам в обозначенном периоде, составил 280,8 миллиарда рублей, оплачены из этой суммы уже 268,2 миллиарда. Об этом пишет NewsNN.
По данным, которыми поделился гендиректор РЭО Денис Буцаев, показатель собираемости за 2023 год составил максимум по сравнению с 2019–2022 годами, то есть с момента начала работы региональных операторов по обращению с ТКО в России. Рост собираемости платежей в целом является свидетельством эффективности системы и грамотного подхода исполнительной власти и региональных операторов, заключил Буцаев.
Наибольшая собираемость за год достигнута в Уральском федеральном округе с показателем в 98,1%, а самая низкая собираемость зарегистрирована в Северо-Кавказском федеральном округе: 86,8%.
Заместитель гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов рассказал, что Северо-Западный федеральный округ зарегистрировал позитивную динамику по сравнению с прошлогодними показателями собираемости платы за вывоз твердых коммунальных отходов. В этом регионе показатель увеличился на 8,1%, достигнув 96,4%. При этом Карелов особо подчеркнул, что позитивная динамика бесспорна и в Северо-Кавказском федеральном округе: несмотря на наименьшие показатели СКФО среди регионов, рост здесь составил 7,9% и достиг 86,8%. В связи с этим Карелов ожидает вхождения в этот рейтинг и других субъектов Федерации.
Об уровне собираемости, достигшем более 100%, уже заявили крупные региональные операторы: ГУП РК «Крымэкоресурсы» в Крыму, ООО «Гринта» в Республике Татарстан, ООО «РК» в Красноярском крае, АО «Ситиматик» в Саратовской области и Чувашской Республике.
Напомним, публично-правовая компания «Российский экологический оператор» начала свою деятельность после подписания президентского указа от 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО состоит в организации комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно положениям нацпроекта «Экология», это условие остается обязательным для сокращения объема захоронения ТКО и последующего ослабления экологической нагрузки на граждан. Цель к 2030 году сформулирована как достижение сортировки 100% объема ТКО и двукратное уменьшение объемов ТКО, предназначенных для отправки на полигоны. Чтобы достичь таких показателей, требуется построение экономики замкнутого цикла.