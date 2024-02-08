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Метро-2: существовал ли на самом деле секретный проект московской подземки?

Метро-2: существовал ли на самом деле секретный проект московской подземки?

8 февраля 2024, 17:21
Фото: 1MI
Секретная ветка метро для обслуживания правительства, находящаяся под Москвой, периодически становилась предметом обсуждений и домыслов, так как никакой официальной информации о том, что она существует на самом деле, не поступало.

Как сообщает newia.ru, подобные слухи подогревала и разведка США, однако до сих пор неясно — является ли наличие этого метро мифом или же это настоящее наследие Советского Союза?

Первые слухи о секретном метро под Москвой датируются 80–90-ми годами XX века. Согласно одной из теорий, само название «Метро-2» придумал писатель, который некоторое время трудился в поликлинике Минобороны и собирал сведения об этом объекте от своих пациентов.

Несмотря на то, что российские власти никогда не подтверждали факт существования «кремлевского метро», при этом не давая и никакого опровержения, высшие чины периодически высказывались на эту тему. Некоторые сообщали про одноколейную ветку от Кремля до ближайшей дачи, другие заявляли, что такие подземные коммуникации ведут к засекреченным командным пунктам, правительственным объектам и бункерам, которые строили специально для защиты политической элиты в случае войны, в том числе и ядерной.

#Общество#Москва#Метро#Все материалы авторов
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