Метро-2: существовал ли на самом деле секретный проект московской подземки?

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Как сообщает newia.ru, подобные слухи подогревала и разведка США, однако до сих пор неясно — является ли наличие этого метро мифом или же это настоящее наследие Советского Союза?
Первые слухи о секретном метро под Москвой датируются 80–90-ми годами XX века. Согласно одной из теорий, само название «Метро-2» придумал писатель, который некоторое время трудился в поликлинике Минобороны и собирал сведения об этом объекте от своих пациентов.
Несмотря на то, что российские власти никогда не подтверждали факт существования «кремлевского метро», при этом не давая и никакого опровержения, высшие чины периодически высказывались на эту тему. Некоторые сообщали про одноколейную ветку от Кремля до ближайшей дачи, другие заявляли, что такие подземные коммуникации ведут к засекреченным командным пунктам, правительственным объектам и бункерам, которые строили специально для защиты политической элиты в случае войны, в том числе и ядерной.