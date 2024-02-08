Метро-2: существовал ли на самом деле секретный проект московской подземки?

Несмотря на то, что российские власти никогда не подтверждали факт существования «кремлевского метро», при этом не давая и никакого опровержения, высшие чины периодически высказывались на эту тему. Некоторые сообщали про одноколейную ветку от Кремля до ближайшей дачи, другие заявляли, что такие подземные коммуникации ведут к засекреченным командным пунктам, правительственным объектам и бункерам, которые строили специально для защиты политической элиты в случае войны, в том числе и ядерной.