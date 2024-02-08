bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля 2024, 17:21

Published 8 февраля 2024, 17:21

Modified 8 февраля 2024, 17:21

Updated 8 февраля 2024, 17:21

Метро-2: существовал ли на самом деле секретный проект московской подземки?

Метро-2: существовал ли на самом деле секретный проект московской подземки?

8 февраля 2024, 17:21
Фото: 1MI.
Секретная ветка метро для обслуживания правительства, находящаяся под Москвой, периодически становилась предметом обсуждений и домыслов, так как никакой официальной информации о том, что она существует на самом деле, не поступало.

Как сообщает newia.ru, подобные слухи подогревала и разведка США, однако до сих пор неясно — является ли наличие этого метро мифом или же это настоящее наследие Советского Союза?

Первые слухи о секретном метро под Москвой датируются 80–90-ми годами XX века. Согласно одной из теорий, само название «Метро-2» придумал писатель, который некоторое время трудился в поликлинике Минобороны и собирал сведения об этом объекте от своих пациентов.

Несмотря на то, что российские власти никогда не подтверждали факт существования «кремлевского метро», при этом не давая и никакого опровержения, высшие чины периодически высказывались на эту тему. Некоторые сообщали про одноколейную ветку от Кремля до ближайшей дачи, другие заявляли, что такие подземные коммуникации ведут к засекреченным командным пунктам, правительственным объектам и бункерам, которые строили специально для защиты политической элиты в случае войны, в том числе и ядерной.

#Общество#Москва#Метро#Все материалы авторов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика