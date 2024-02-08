Клиенты ВТБ смогут заказать платежный стикер для близких

Единоразовая комиссия за выпуск платежного стикера — 700 ₽, обслуживание — 0 ₽. Кешбэк — возврат части стоимости покупки в виде мультибонусов на бонусный счет участника программы лояльности «Мультибонус». 2% кешбэка начисляется за покупки по карте в категориях «Рестораны», «Транспорт», «Супермаркеты». Дополнительно к вознаграждению от банка участник программы лояльности «Мультибонус» может получить до 50% кешбэка за покупки у партнеров программы на бонусный счет. Комиссия на переводы между клиентами внутри ВТБ не взимается. Максимальный суточный лимит перевода в день — 3 млн руб. в месяц без ограничений. Подробную информацию о программе лояльности, начислении и выплате кешбэка, условиях предоставления продуктов банка и о тарифах вы можете получить на официальном сайте vtb.ru, а также по первому требованию во всех подразделениях банка. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №1000. 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11 литер А. ОГРН: 1027739609391. Реклама 0+.