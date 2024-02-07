Заведующая детсадом заплатит штраф за начисление зарплаты несуществующему работнику

Во время судебного разбирательства бывшая заведующая полностью возместила причинённый ущерб в размере 113 тыс. рублей. В итоге ей был назначен штраф в 150 тыс. рублей. Женщину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных полномочий и административно-хозяйственных функций в учреждениях образования на один год.