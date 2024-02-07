Заведующая детсадом заплатит штраф за начисление зарплаты несуществующему работнику

Posted 7 февраля 2024, 11:17
Published 7 февраля 2024, 11:17
Modified 7 февраля 2024, 11:17
Updated 7 февраля 2024, 11:17
Бывшая заведующая детским садом в Красногвардейском районе несколько лет незаконно начисляла зарплату не работающему в учреждении человеку. Деньги женщина присваивала себе.
В отношении заведующей возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Прокуратура района обвинение поддержала.
Во время судебного разбирательства бывшая заведующая полностью возместила причинённый ущерб в размере 113 тыс. рублей. В итоге ей был назначен штраф в 150 тыс. рублей. Женщину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных полномочий и административно-хозяйственных функций в учреждениях образования на один год.
Приговор ещё не вступил в законную силу.