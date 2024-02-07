bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля 2024, 11:17

Published 7 февраля 2024, 11:17

Modified 7 февраля 2024, 11:17

Updated 7 февраля 2024, 11:17

Суд

Заведующая детсадом заплатит штраф за начисление зарплаты несуществующему работнику

7 февраля 2024, 11:17
Фото: 1MI. Суд

В Белгородской области осудили заведующую детсадом за присвоение средств бюджета

Сюжет
Мошенничество
Женщина несколько лет начисляла зарплату не работающему в детском саду человеку. Деньги она забирала себе. Подробности сообщает прокуратура области.

Бывшая заведующая детским садом в Красногвардейском районе несколько лет незаконно начисляла зарплату не работающему в учреждении человеку. Деньги женщина присваивала себе.

В отношении заведующей возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Прокуратура района обвинение поддержала.

Во время судебного разбирательства бывшая заведующая полностью возместила причинённый ущерб в размере 113 тыс. рублей. В итоге ей был назначен штраф в 150 тыс. рублей. Женщину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных полномочий и административно-хозяйственных функций в учреждениях образования на один год.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Заведующая детсадом в Белгородской области получала зарплату за фиктивных работников
Узнать подробнее
Читайте также:
Послала на три буквы: заведующую детсада в Белгороде отчитали за поведение в таксиДовели до листа и ручки: заведующая детского сада №20 Белгорода уволиласьДошли до детей: мошенники похитили у белгородки деньги из-за доверчивости её дочери
#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Прокуратура#Красногвардейский район#Суды#Детсад#Белгород#Заведующая детсадом
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика