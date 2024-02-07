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Posted 7 февраля 2024, 14:34

Published 7 февраля 2024, 14:34

Modified 7 февраля 2024, 14:36

Updated 7 февраля 2024, 14:36

Выбитые окна и повреждённые машины: последствия взрывов над Белгородом

7 февраля 2024, 14:34

В Сети опубликовали фото последствий громких звуков над Белгородом

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Новости Белгорода
Ближе к вечеру над Белгородской областью вновь было громко: работала сирена, жителей просили спрятаться в безопасном месте. Позже белгородцы стали публиковать в интернете фотографии и видео последствий громких звуков.

После четырёх часов дня жители Белгорода и Белгородского района услышали серию громких звуков. Белгородцев предупредили о ракетной опасности, включили сирены оповещения и попросили спрятаться в безопасные места. После случившегося белгородцы стали делиться фотографиями с последствиями громких звуков.

Так, в квартире одной белгородки окно выбило ударной волной, а на Крейде с выбитыми окнами столкнулись почти все жители многоквартирного дома.

На Крейде также оказалась повреждена машина и фасад минимум одного здания. Некоторые Telegram-каналы сообщали о пожаре.

Читатели Бел.Ру же сообщили о попадании в кабину фуры на улице Рабочая.

В ТРЦ «Сити Молл» все магазины закрылись, а людей отвели в подвальное помещение. На цокольный этаж провели и посетителей «Мега Гринна».

Над Белгородом громко: в городе объявили ракетную опасность, работала сирена
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