Выбитые окна и повреждённые машины: последствия взрывов над Белгородом

Posted 7 февраля 2024, 14:34
Published 7 февраля 2024, 14:34
Modified 7 февраля 2024, 14:36
Updated 7 февраля 2024, 14:36
После четырёх часов дня жители Белгорода и Белгородского района услышали серию громких звуков. Белгородцев предупредили о ракетной опасности, включили сирены оповещения и попросили спрятаться в безопасные места. После случившегося белгородцы стали делиться фотографиями с последствиями громких звуков.
Так, в квартире одной белгородки окно выбило ударной волной, а на Крейде с выбитыми окнами столкнулись почти все жители многоквартирного дома.
На Крейде также оказалась повреждена машина и фасад минимум одного здания. Некоторые Telegram-каналы сообщали о пожаре.
Читатели Бел.Ру же сообщили о попадании в кабину фуры на улице Рабочая.
В ТРЦ «Сити Молл» все магазины закрылись, а людей отвели в подвальное помещение. На цокольный этаж провели и посетителей «Мега Гринна».