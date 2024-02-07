Виновата опечатка: следователь подала в суд из-за заголовка в газете

Медиаюрист Светлана Кузеванова рассказала о необычном случае из её практики. По её словам, ранее журналисты районного СМИ в Белгородской области выпустили материал в одной из газет про следователя полиции с заголовком «Совсем не так, как в кино», но букву «в» в первом слове потеряли. В итоге номер вышел в тираж с опечаткой.