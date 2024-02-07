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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Газета

Виновата опечатка: следователь подала в суд из-за заголовка в газете

7 февраля 2024, 13:25
Фото: 1MI
Газета

Белгородка хотела отсудить 2 млн рублей за возмутивший её заголовок

Районная газета выпустила материал о следователе полиции, но допустила опечатку: в слове «совсем» потерялась буква «в». Из-за этого, утверждает девушка, все начали издеваться и смеяться над ней. Однако суд решил, что выплачивать компенсацию в 2 млн рублей не за что.
Сюжет
Суд

Медиаюрист Светлана Кузеванова рассказала о необычном случае из её практики. По её словам, ранее журналисты районного СМИ в Белгородской области выпустили материал в одной из газет про следователя полиции с заголовком «Совсем не так, как в кино», но букву «в» в первом слове потеряли. В итоге номер вышел в тираж с опечаткой.

Из-за случившегося, как утверждает сотрудница полиции, все начали издеваться над ней и смеяться. Героиня статьи решила прекратить издевательства и подала иск в суд, требуя выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.

Суд назначил лингвистическую экспертизу, которая показала, что в заголовке не содержится никаких оскорбительных сведений о самом следователе полиции. Свидетелем выступила бывшая коллега девушки, которая в свою очередь заявила, что сначала ни она, ни следователь даже не заметили опечатку.

Кузеванова считает, что переживать из-за опечатки в газете не стоит: вскоре это забудется.

Стыдно должно быть тому, кто что-то стыдное сделал. А стыдиться за то, что говорят о тебе другие, если для этого нет объективных оснований, ну как минимум странно. От ошибок никто не застрахован, а слушать, что говорят злые языки, дело совершенно неблагодарное и бессмысленное.
Светлана Кузеванова

Также медиаюрист добавила, что из-за того, что суд в иске отказал, следователю теперь придётся оплатить сделанную экспертизу — это 28 тыс. рублей.

А вот подумать хорошо прежде, чем идти в суд, оценить здраво перспективы, наличие законных оснований для обращения, а не писать иск на эмоциях и в слезах — это вывод, который нужно сделать всем после этой истории. Люди посудачат и перестанут, а последствия неверных решений придётся расхлебывать.
Светлана Кузеванова

По словам юриста, журналисты попытались оперативно исправить случившееся. Редакция опубликовала сообщение об ошибке и извинилась.

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